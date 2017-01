The XX: ascolta il nuovo brano Say Something Loving (testo e traduzione)

A poche ore dal rilascio del terzo album in studio, i The XX hanno svelato l’audio di una nuova canzone inclusa in I See You., che ricordo, vedrà la luce il prossimo 13 gennaio.

Il brano promozionale si intitola Say Something Loving, è disponibile per il download dal 31 dicembre 2016 ed è in rotazione radiofonica nazionale dal 13 gennaio 2017.

Dopo il successo mondiale del primo singolo On Hold, il gruppo inglese ci propone questo pezzo, seconda track in scaletta nel disco, considerato tra i più importanti in uscita nel 2017 il cui audio è disponibile su Youtube dal 2 gennaio scorso.

Siete curiosi di ascoltare il secondo tassello della terza era discografica del trio londinese? Potete farlo cliccando sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono il brano.

Say Something Loving – The XX – Traduzione (Digital Download)

[Introduzione: Alessi Brothers]

Prima che scivoli via

[Ritornello 1: Oliver Sim e Romy Madley Croft]

Dì qualcosa di affettuoso

Non ricordo il brivido dell’affetto

Non lo ricordo

Dì qualcosa di affettuoso

Ho bisogno di ricordare, il sentimento che mi ha abbandonato

[Verso 1: Romy Madley Croft]

Sono andato alla ricerca di esso

Avrebbe potuto essere il bacio di nessuno

Gettare le braccia a nessuno

Quando ho rinunciato, ho trovato l’amore

[Verso 2: Oliver Sim]

Il pensiero mi scorre per la testa

E cresce di continuo

Mi faccio del male da solo

A sentire questa debolezza, di essere così nervoso

[Ritornello 2: Oliver Sim e Romy Madley Croft]

Dì qualcosa di affettuoso

E’ un’emozione così intensa, il brivido dell’affetto

Sembra così poco familiare

Dì qualcosa di affettuoso

Mi colpisce senza esitazione, mi colpisce

Sembra così poco familiare

[Post-Ritornello: Alessi Brothers]

Prima che scivola via

[Verso 3: Romy Madley Croft]

Il tuo tocco rimane sulla mia pelle

Lo sento iniziare ad affondare

Ecco che arrivano le mie insicurezze

Quasi mi aspettavo che te ne andassi

[Verso 4: Oliver Sim]

Mi stavi davvero cercando?

Fai del tuo meglio per rassicurarmi

Non ero paziente di conoscerti

Sono troppo bisognoso (o “possessivo”), troppo ansioso?

Link sponsorizzati









[Interludio: Romy Madley Croft e Oliver Sim]

Non lo so, non lo so, non lo so

Non so cosa sia, ma non sembra male

Non lo so, non lo so, non lo so

Non so cosa sia, ma non sembra male

[Pre-Ritornello: Oliver Sim e Romy Madley Croft]

Mi hai sentito dirlo?

Dillo

Mi hai sentito dirlo?

[Ritornello: 3: Oliver Sim e Romy Madley Croft]

Dico qualcosa di affettuoso

Non riesco a tenere dentro, l’emozione dell’affetto

Sta diventando più forte

Dico qualcosa di affettuoso

Tutte le mie esitazioni stanno svanendo, scomparendo

Lo sento prendere il sopravvento

[Conclusione: Oliver Sim e Romy Madley Croft & Alessi Brothers]

Prima che scivoli via

Non lasciarlo scivolare via

Prima che scivoli via

Non lasciarlo scivolare via

The XX – Say Something Loving testo

[Intro: Alessi Brothers]

Before it slips away

[Chorus 1: Oliver Sim & Romy Madley Croft]

Say something loving

I just don’t remember the thrill of affection

I just don’t remember

Say something loving

I need a reminder, the feeling’s escaped me

[Verse 1: Romy Madley Croft]

I went looking for it

Could have been anyone’s kiss

Throwing my arms at no one

When I gave up, I found love

[Verse 2: Oliver Sim]

The thought flows through my mind

And it’s growing all the time

I do myself a disservice

To feel this weak, to be this nervous

[Chorus 2: Oliver Sim & Romy Madley Croft]

You say something loving

It’s so overwhelming, the thrill of affection

Feels so unfamiliar

You say something loving

Without hesitation it hits me, hits me

It feels so unfamiliar

[Post-Chorus: Alessi Brothers]

Before it slips away

[Verse 3: Romy Madley Croft]

Your touch stays on my skin

I feel it start sinking in

Here come my insecurities

I almost expect you to leave

[Verse 4: Oliver Sim]

Were you really looking for me?

Try your best to reassure me

I wasn’t patient to meet you

Am I too needy, am I too eager?

[Interlude: Romy Madley Croft & Oliver Sim]

I don’t know, I don’t know, I don’t know

I don’t know what this is, but it doesn’t feel wrong

I don’t know, I don’t know, I don’t know

I don’t know what this is, but it doesn’t feel wrong

[Pre-Chorus: Oliver Sim & Romy Madley Croft]

Did you hear me say it?

Say it

Did you hear me say?

[Chorus 3: Oliver Sim & Romy Madley Croft]

I say something loving

I can’t hold it inside, the thrill of affection

Is only getting stronger

I say something loving

All my hesitations are fading, fading

I feel it taking over

[Outro: Oliver Sim & Romy Madley Croft & Alessi Brothers]

Before it slips away

Don’t let it slip away

Before it slips away

Don’t let it slip away

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi