The XX – I See You è l’album 2017 in uscita: info e titoli delle canzoni

Ad oltre 4 anni di distanza dal fortunato Coexist (oltre 3 milioni di copie vendute), i The XX sono finalmente tornati con il nuovo nonché terzo studio album che si intitola I See You, il cui rilascio è fissato al 13 gennaio 2017. Il disco è disponibile nel classico CD, in vinile (reperibile anche nella versione “pulita” ed in quella potenziata e ad edizione limitata) in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Il progetto della indie pop band londinese capitanata da Romy Madley Croft, è stato prodotto da Jamie xx e Rodaidh McDonald ed è composto da dieci nuove canzoni, tra le quali spicca il primo singolo estratto On Hold, un bel pezzo scritto dagli XX e prodotto da Jamie xx & Rodaidh McDonald (frequente collaboratore), che parla di come “mantenere in vita” una relazione che sta per morire, in rotazione radiofonica nazionale dallo scorso 10 novembre.





I See You, la terza era discografica del trio britannico formato da Romy Madley Croft, Oliver Sim e Jamie Smith, aka Jamie xx, segna l’inizio di un nuovo percorso artistico per il gruppo britannico, sia dal punto di vista sonoro che in termini di processo creativo: se i precedenti due album xx (2009) e Coexist (2012) erano stati registrati a Londra, il disco in questione è stato infatti inciso tra la capitale inglese, Reykjavik (Islanda), Los Angeles, Marfa (Texas) e New York, tra marzo 2014 e agosto 2016.

Appena dopo la copertina frontale, potete leggere i titoli di tutte le tracks incluse in questa nuova uscita discografica.

Prima di concludere, volevo tuttavia ricordarvi che la band effettuerà un concerto in italia il prossimo 20 febbraio. Il live avrà luogo al Mediolanum Forum di Assago ed i tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne.

Tracklist I See You – The XX album (Reperibile su Amazon nei formati Audio CD – Vinile – Vinile potenziato a edizione limitata – Vinile pulito – Download Digitale)

“Dangerous” 4:10 “Say Something Loving” 3:58 “Lips” 3:20 “A Violent Noise” 3:47 “Performance” 4:06 “Replica” 4:09 “Brave for You” 4:13 “On Hold” 3:44 “I Dare You” 3:53 “Test Me” 3:55

Vinyl box set

11. “Naive”

12. “Season Run”

13. “Brave for You” (Marfa demo)













