The xx: guarda il video di I Dare You (con testo e traduzione)

I Dare You dei The XX è il terzo singolo estratto dall’album I See You, pubblicato il 13 gennaio 2017.

Dopo “On Hold” e “Say Something Loving”, la indie pop band inglese ha rilasciato il terzo tassello della terza era discografica, un bel pezzo scritto da Romy Madley Croft & Oliver Sim e prodotto da Rodaidh McDonald & Jamie xx.

Millie Bobby Brown, la star di “Stranger Things” che ha fatto innamorare i nerd di mezzo mondo, è uno degli ospiti d’eccezione del cortometraggio disponibile dal 29 giugno.

Si tratta di un video affascinante e pieno di guest star come il citato Millie Bobby Brown & la modella e attrice Paris Jackson.

Siamo davvero felici di potervi mostrare il video di I Dare You. È la nostra lettera d’amore a Los Angeles, una città che è dentro i nostri cuori. Questo è il terzo video diretto dal nostro amico Alasdair McLellan, speriamo che vi piaccia!

Con queste parole la band ha commentato il lancio del filmato a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine in basso, mentre di seguito trovate la traduzione in italiano ed il testo in inglese che compone la canzone.

I Dare You – The XX – Traduzione (Download)

[Strofa 1: Oliver Sim]

Sono innamorato

Intossicato

Sono in estasi

Da dentro sento che ti va

In alto

Sensazioni sospese

Sono innamorato

Dalla cima del cielo riesco a vedere che vorresti

[Pre-Ritornello: Romy Madley Croft]

Sono stato un romanticone per così tanto tempo

Tutto quello che ho sempre sentito sono canzoni d’amore

[Ritornello: Oliver Sim & Romy Madley Croft]

Canto oh-oh-oh

Forza, provateci (o “vi sfido”)

Oh oh oh

Provateci

[Strofa 2: Romy Madley Croft & Oliver Sim]

Mi vengono i brividi

La frequenza cardiaca aumenta

Sono su un differente tipo di sballo

Un fiotto di sangue non è sufficiente

Ho bisogno che i miei sentimenti vadano a fuoco

Ora sono dentro fino al collo, infatuato

Forte attrazione

Fianco a fianco, e so che ti va

[Pre-Ritornello: Romy Madley Croft]

Sono stato un romanticone per così tanto tempo

Tutto quello che ho sempre sentito sono canzoni d’amore

[Ritornello: Oliver Sim & Romy Madley Croft]

Canto oh-oh-oh

Forza, provateci

Oh oh oh

Provateci

[Ponte: Romy Madley Croft & insieme]

Ora lo sento come l’ho sentito quel tempo

Ora lo sento come l’ho sentito allora

Ora lo sento come l’ho sentito allora

Ora lo sento come l’ho sentito allora

[Ritornello: Oliver Sim & Romy Madley Croft]

Canto oh-oh-oh

Forza, provateci

Oh oh oh

Provateci

Oh oh oh

Forza, provateci

Oh oh oh

Provateci

The xx – I Dare You testo

[Verse 1: Oliver Sim]

I’m in love with it

Intoxicated

I’m in rapture

From the inside I can feel that you want to

Way up high on it

Feeling suspended

I’m enamoured

Way up in the sky I can see that you want to

[Pre-Chorus: Romy Madley Croft]

I’ve been a romantic for so long

All I’ve ever heard are love songs

[Chorus: Oliver Sim & Romy Madley Croft]

Singing oh-oh-oh

Go on, I dare you

Oh-oh-oh

I dare you

[Verse 2: Romy Madley Croft & Oliver Sim]

I get chills

Hearts rate multiplies

I’m on a different kind of high

A rush of blood is not enough

I need my feelings set on fire

Now I’m deep in it, infatuated

Strong attraction

Side by side, and I know that you want to

[Pre-Chorus: Romy Madley Croft]

I’ve been a romantic for so long

All I’ve ever heard are love songs

[Chorus: Oliver Sim & Romy Madley Croft]

Singing oh-oh-oh

Go on, I dare you

Oh-oh-oh

I dare you

[Bridge: Romy Madley Croft & together]

I can hear it now like I heard it then

I can hear it now like I heard it then

I can hear it now like I heard it then

I can hear it now like I heard it then

[Chorus: Oliver Sim & Romy Madley Croft]

Singing oh-oh-oh

Go on, I dare you

Oh-oh-oh

I dare you

Oh-oh-oh

Go on, I dare you

Oh-oh-oh

I dare you

















