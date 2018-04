The Weeknd – Call Out My Name: video e traduzione del testo del singolo dedicato a…

Il 29 marzo il cantautore canadese The Weeknd ha rilasciao il primo EP in carriera battezzato “My Dear Melancholy,” (ascolta – scarica), interessante progetto composto da sei inediti, tra i quali il bel brano in oggetto.

In questo struggente pezzo, scritto con la collaborazione di Adam Feeney e Nicolas Jaar, con produzione di Frank Dukes, l’artista classe 1990 parla di una importante relazione, di quanto abbia sofferto.

E’ molto probabile che la canzone sia dedicata alla sua ex fiamma Selena Gomez, con la quale è stato insieme per 10 mesi, durante i quali l’ha supportata non poco nella sua difficile battaglia contro il Lupus, annullando addirittura alcuni concerti pur di stare al suo fianco durante questo calvario.

Selena ha costantemente lottato contro questa patologia e la sua condizione è peggiorata proprio durante la relazione con il cantante. Ha quindi dovuto subire un intervento chirurgico al fine di sottoporsi a un trapianto di rene, per scongiurare conseguenze più serie, perché questa malattia può anche portare alla morte. Abel sarebbe stato anche disposto a donargli un rene pur di salvare la vita della sua ragazza, cosa che alla fine ha fatto Francia Raísa, il migliore amico della Gomez.

Nonostante abbia fatto molto per lei, Selena non sembra abbia messo molto impegno in tale rapporto e dopo la rottura, ha persino iniziato a frequentarsi nuovamente con l’ex Justin Bieber, cosa che a The Weeknd non deve ovviamente aver fatto piacere.

E’ questo il significato della canzone, che in attesa del video ufficiale, è possibile ascoltare nelle principali piattaforme streaming e anche tramite il lyric video a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine.

Testo Call Out My Name

[Verse 1]

We found each other

I helped you out of a broken place

You gave me comfort

But falling for you was my mistake

[Pre-Chorus]

I put you on top, I put you on top

I claimed you so proud and openly

And when times were rough, when times were rough

I made sure I held you close to me

[Chorus]

So call out my name (call out my name)

Call out my name when I kiss you so gently

I want you to stay (want you to stay)

I want you to stay even though you don’t want me

Girl, why can’t you wait? (why can’t you wait, baby?)

Girl, why can’t you wait ‘til I fall out of love?

Won’t you call out my name? (call out my name)

Girl, call out my name, and I’ll be on my way and

I’ll be on my—

[Verse 2]

I said I didn’t feel nothing, baby, but I lied

I almost cut a piece of myself for your life

Guess I was just another pit stop

‘Til you made up your mind

You just wasted my time

[Pre-Chorus]

You were on top, I put you on top

I claimed you so proud and openly, babe

And when times were rough, when times were rough

I made sure I held you close to—

[Chorus]

So call out my name (call out my name, baby)

So call out my name when I kiss you

So gently, I want you to stay (I want you to stay)

I want you to stay even though you don’t want me

Girl, why can’t you wait? (girl, why can’t you wait ‘til I?)

Girl, why can’t you wait ‘til I fall out of loving?

Babe, call out my name (say call out my name, baby)

Just call out my name, and I’ll be on my way

Girl, I’ll be on my—

[Outro]

On my way, on my way

On my way, on my way, ooh

On my way, on my way, on my way

On my way, on my way, on my way

(On my)