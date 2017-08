The War on Drugs e il nuovo album A Deeper Understanding: titoli e audio delle canzoni

A quasi tre anni e mezzo di distanza da Lost in the Dream, i The War on Drugs sono tornati con il quarto album in studio che si intitola A Deeper Understanding (Atlantic Records), dal 25 agosto 2017 disponibile nel classico CD, in doppio vinile, download digitale e in streaming gratuito nelle principali piattaforme.

Il disco è stato prodotto dal frontman Adam Granduciel ed include un totale di 10 tracce, tra le quali spiccano i singoli “Thinking of a Place” (canzone di 11 minuti pubblicata precedentemente in esclusiva per il Record Store Day 2016), “Holding On”, “Strangest Thing”, “Pain” e “Up All Night”.

Due dei cinque singoli, quali “Holding On” e “Pain”, sono accompagnati da video ufficiali rispettivamente diretti da Brett Haley ed Emmett Malloy. Quest’ultimo l’ha girato su pellicola 16mm scegliendo come location la città di Philadelphia.

Concerto in Italia

Prima di concludere, volevo comunicare ai supporters che il gruppo si esibirà al Fabrique di Milano sabato 1o novembre 2017. del Reno il prossimo 4 novembre. I tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne.

A seguire i titoli delle canzoni ed il link per ascoltarle gratuitamente.

Tracklist A Deeper Understanding – The War on Drugs album

Tracklist A Deeper Understanding – The War on Drugs album

1. “Up All Night” 6:23

2. “Pain” 5:30 [Video Ufficiale]

3. “Holding On” (5:50 [Video Ufficiale]

4. “Strangest Thing” 6:41

5. “Knocked Down” 3:59

6. “Nothing to Find” 6:10

7. “Thinking of a Place” 11:10

8. “In Chains” 7:20

9. “Clean Living” 6:28

10. “You Don’t Have to Go” 6:42

Streaming Audio: per ascoltare l’intero disco su Youtube cliccate sul lato b della copertina in basso.













