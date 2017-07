The Vamps: ascolta le canzoni del nuovo album Night & Day (Night Edition) + informazioni sulle varie versioni in commercio

Night and Day è il titolo del terzo album in studio dei The Vamps, uscito il 14 luglio 2017 nel classico CD e in download digitale. Il disco è anche disponibile nella versione Night Edition, che uscirà invece il prossimo 21 luglio.

Per la cronaca, come si può evincere dal titolo, prossimamente vedrà la luce una nuova versione battezzata Night & Day (Day Edition). Il rilascio è fissato al prossimo dicembre.

A quasi 2 anni di distanza da Wake Up, la pop rock band britannica ha dato vita alla terza era discografica prodotta da Frank E, Tristan Evans, Martin Jensen, Mike Perry e Will Simms.

Il progetto è composto da otto inediti, tra i quali spiccano i primi due singoli estratti “All Night” e “Middle of the Night”.

La Night Edition propone due ulteriori tracks più 15 live video dall’O2 Arena di Londra.

Altre versioni in commercio:

E’ anche disponibile la versione CD + DVD che propone l’album Night & Day (Night Edition) con bonus DVD “Wake Up World Tour” Live at the O2 Arena.

Per pura informazione e per i collezionisti: (solo in UK, esclusiva sullo store ufficiale dei The Vamps)

CD con le canzoni della deluxe edition + Brad’s booklet + the DVD Wake Up World Tour – Live at the O2 Arena

CD James edition (le canzoni standard edition + 2 particolari tracks + esclusivo libretto)

CD Connor edition (le canzoni standard edition + 2 particolari tracks + esclusivo libretto)

CD Tristan edition (le canzoni standard edition 2 particolari tracks + esclusivo libretto)

Appena dopo la copertina frontale, trovate le varie tracklist ed il link per ascoltare gratuitamente le dieci tracks.

Tracklist Night & Day (Night Edition) – The Vamps album

Middle Of The Night (con Martin Jensen) 2:53 All Night – Matoma e The Vamps 3:16 Hands – Mike Perry feat. The Vamps & Sabrina Carpenter 2:46 Same To You 3:33 Paper Hearts 3:28 Shades On 3:05 It’s A Lie [feat. Tini] 3:13 Stay 3:09

Night Edition:

9. My Place 3:31

10. Sad Song 3:17

+ Video Live From The O2 Arena:

Rest Your Love

Cheater

Somebody To You

Wild Heart

Windmills

Written Off

Risk It All

Stay

I Found A Girl [feat. Conor Maynard]

Volcano

Oh Cecelia

Last Night

Can We Dance

Stolen Moments

Wake Up

DVD: Wake Up World Tour – Live from the O2:

1. “Rest Your Love” 4:21

2. “Cheater” 3:18

3. “Somebody to You” 3:28

4. Medley: Kung Fu Fighting / Sorry / Stressed Out / Perfect / Can’t Feel My Face / Stitches / Lean On 6:54

5. “Wild Heart” 3:50

6. “Windmills” 2:58

7. “Acoustic Medley: Written Off / Risk It All (James & Connor duet) 4:01

8. “Stay” (Brad Solo) 2:58

9. “I Found a Girl” (con Conor Maynard) 3:25

10. “Volcano” 4:45

11. “Oh Cecilia (Breaking My Heart)” (con New Hope Club) 5:02

12. “Last Night” 4:48

13. “Can We Dance” 5:17

14. “Stolen Moments” 6:40

15. “Wake Up” 6:03

Streaming audio: per ascoltare le dieci canzoni che compongono la versione Night Edition cliccate sulla cover in basso ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify.













