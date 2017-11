I The Vamps & Maggie Lindemann nel nuovo singolo Personal: video e traduzione del testo

Lo scorso 13 ottobre, i The Vamps hanno rilasciato il nuovo singolo battezzato Personal, un bel brano inciso insieme all’emergente Maggie Lindemann, cantante e autrice statunitense classe 1998.

Il brano è stato scritto da Bradley Simpson, Nick Gale, James McVey, Sam Preston, Tristan Evans, Rachel Furner, Connor Ball, Rick Parkhouse & George Tizzard, con produzione di Red Triangle.





Cliccate sulla cover in basso per ascoltarlo su Spotify.

Dal punto di vista del testo, la nuova canzone parla di un ragazzo ossessionato e innamorato di una sua amica, che tuttavia è all’oscuro di tutto. Egli soffre nel vederla insieme al fidanzato e crede che la ragazza meriti moto più dell’attuale partner…

E’ sinteticamente questo il significato della track, accompagnata dal video ufficiale diretto da Frank Borin, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

The Vamps – Personal traduzione (Download)

[Ritornello]

Non prenderla sul personale

Ma personalmente, credo che staresti meglio con uno come me

Ma il peggio è, che nemmeno te ne accorgi (nemmeno te ne accorgi)

[Strofa 1]

Credo che sia ora di esporre il mio cuore a grossi rischi

Penso che sia ora di dire cosa mi frulla in testa

Ti vedo con lui e dico di star bene

Succede volta (ogni volta)

[Pre-Ritornello 1]

Sono davvero stufo di giocare

Sono davvero stufo di essere in secondo piano

E so che se non ci proverò mai

Sarò veramente stufo di stare così

[Ritornello]

Non prenderla sul personale

Ma personalmente, credo che staresti meglio con uno come me

Ma la cosa peggiore è, che nemmeno te ne accorgi (nemmeno te ne accorgi)

Ragazza, non prenderla sul personale

Ma personalmente, credo che staresti meglio con uno come me

Ma il peggio è, che nemmeno te ne accorgi (nemmeno te ne accorgi)

Ragazza, non prenderla sul personale

Ma personalmente, credo che staresti meglio con uno come me

Ma la cosa peggiore è, che nemmeno te ne accorgi (nemmeno te ne accorgi)

Ragazza, non prenderla sul personale

Ma personalmente, credo che saresti meglio con uno come me

Ma il peggio è, che nemmeno te ne accorgi (nemmeno te ne accorgi, ragazza)

[Strofa 2: Maggie Lindemann]

Sai quanto adoro quando mi chiedi di uscire

Lo capisci dai miei occhi, da come ti seguono dappertutto

Perché sì, mi piace il modo in cui balli

Lo sai che è così, sì è così

Perché si tratta solo di te

[Pre-Ritornello 2: Maggie Lindemann]

Sono davvero stufo della semplice amicizia

Sono davvero stufo di essere lì

E so che se non ci proverò mai

Non ne potrò più di stare così

[Ritornello]

Ragazza, non prenderla sul personale

Ma personalmente, credo che staresti meglio con uno come me

Ma la cosa peggiore è, che nemmeno te ne accorgi (nemmeno te ne accorgi)

Ragazza, non prenderla sul personale

Ma personalmente, credo che staresti meglio con uno come me

Ma il peggio è, che nemmeno te ne accorgi (nemmeno te ne accorgi)

[Ponte: Maggie Lindemann & Brad]

Quindi, buttiamola sul personale

Dimmi cosa ti piace

Buttiamola sul personale

Perché so che vuoi provare a metterla sul personale

Dimmi cosa ti piace

Buttiamola sul personale (personale)

[Ritornello]

Quindi, non prenderla sul personale

Ma personalmente, credo che staresti meglio con uno come me

Ma la cosa peggiore è, che nemmeno te ne accorgi (nemmeno te ne accorgi)

Non prenderla sul personale

Ma personalmente, credo che staresti meglio con uno come me

Ma la cosa peggiore è, che nemmeno te ne accorgi (nemmeno te ne accorgi)

Ragazza, non prenderla sul personale

Ma personalmente, credo che staresti meglio con uno come me

Ma la cosa peggiore è, che nemmeno te ne accorgi (nemmeno te ne accorgi)

Personal testo

[Chorus]

Don’t take it personal

But personally, I think you’d be better with somebody like me

But worse of all, you don’t even see (you don’t even see)

[Verse 1]

I think it’s time I lay my heart out on the line

I think it’s time to say what’s playing on my mind

I see you out with him and I say that I’m fine

Happens every time (every time)

[Pre-Chorus 1]

I’m sick and tired of playing games

I’m sick and tired of being second place

And I know if I never try

I’ll be sick and tired of being sick and tired

[Chorus]

Don’t take it personal

But personally, I think you’d be better with somebody like me

But worse of all, you don’t even see (you don’t even see)

Girl, don’t take it personal

But personally, I think you’d be better with somebody like me

But worse of all, you don’t even see (you don’t even see)

Girl, don’t take it personal

But personally, I think you’d be better with somebody like me

But worse of all, you don’t even see (you don’t even see)

Girl, don’t take it personal

But personally, I think you’d be better with somebody like me

But worse of all, you don’t even see (you don’t even see, girl)

[Verse 2: Maggie Lindemann]

You know how much I love it when you call me out

You see it in my eyes, the way they follow you around

‘Cause yeah, I like the way you dance

You know I do, yeah I do

‘Cause that’s just you

[Pre-Chorus 2: Maggie Lindemann]

I’m sick and tired of being friends

I’m sick and tired of being there

And I know if I never try

I’ll be sick and tired of being sick and tired

[Chorus]

Girl, don’t take it personal

But personally, I think you’d be better with somebody like me

But worse of all, you don’t even see (you don’t even see)

Girl, don’t take it personal

But personally, I think you’d be better with somebody like me

But worse of all, you don’t even see (you don’t even see)

[Bridge: Maggie Lindemann & Brad]

So, let’s make it personal

Tell me what you like

Let’s make it personal

‘Cause I know that you want to try to get personal

Tell me what you like

Let’s make it personal (personal)

[Chorus]

So, don’t take it personal

But personally, I think you’d be better with somebody like me

But worse of all, you don’t even see (you don’t even see)

Don’t take it personal

But personally, I think you’d be better with somebody like me

But worse of all, you don’t even see (you don’t even see)

Girl, don’t take it personal

But personally, I think you’d be better with somebody like me

But worse of all, you don’t even see (you don’t even see)

















