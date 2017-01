John Mayer: canzoni e audio del nuovo EP “The Search for Everything – Wave One”

The Search for Everything: Wave One è il titolo del nuovo nonché quinto EP in carriera del cantautore e chitarrista statunitense John Mayer, uscito nei negozi digitali il 20 gennaio 2017, ma disponibile anche nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Tra le quattro canzoni incluse nel mini progetto, spicca il primo singolo estratto Love On The Weekend, un bel pezzo scritto dallo stesso cantautore, trasmesso dalle nostre radio dal 2 dicembre 2016.

Se non ho capito male, il singolo sarà anche incluso nel nuovo album The Search for Everything, in uscita a marzo 2017, atteso disco che dovrebbe racchiudere anche gli altri tre brani presenti nell’EP.

Il cantante di “Gravity” torna quindi alla ribalta con questo mini album, contenente quattro perle, tutte da ascoltare d’un fiato.

Appena dopo la cover in basso, potete leggere i titoli delle altre tre tracks ed inoltre trovate un link per ascoltarle senza troppi fronzoli.

Link sponsorizzati









Tracklist The Search for Everything: Wave One – John Mayer EP (Download: su Amazon – su iTunes)

1. Moving On and Getting Over 4:21

2. Changing 3:33

3. Love on the Weekend 3:31

4. You’re Gonna Live Forever in Me 3:09

Streaming audio: per ascoltare le 4 tracks incluse nel mini-disco è sufficiente andare nel canale Youtube di John Mayer ; l’audio è accessibile anche nelle principali piattaforme streaming come Deezer e Spotify.













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi