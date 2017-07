The Script – Freedom Child è il nuovo album: copertina e titoli delle canzoni in scaletta

A tre anni di distanza da No Sound Without Silence, i The Script sono pronti a rilasciare il quinto album in studio battezzato Freedom Child, che vedrà la luce il 1° settembre 2017.

Già disponibile in pre-order nel classico CD e in download digitale, il disco include un totale di 14 nuove canzoni, tra le quali spicca il primo singolo estratto Rain, un bel pezzo dalle forti influenze dance-pop scritto da Andrew Frampton, Jimbo Wallace, Max Farrar, Mark Sheehan e Daniel O’Donoghue, uscito il 14 luglio 2017.

Il gruppo rock irlandese è quindi pronto con la quinta attesa era discografica, che sarà composta da brani caratterizzati da nuove sonorità, i cui autori sono tuttavia sempre gli stessi del passato.

La band ha comunque affermato che pezzi come Arms Open, saranno “alla vecchia maniera”, un po’ come piace ai numerosissimi supporters del gruppo di Dublino, già pronto per una serie di live, che vedranno impegnati Danny O’Donoghue & soci nel Regno Unito ed in Irlanda, ma queste sono ovviamente solo le prime date e sono pronto a scommettere che si esibiranno anche nella penisola.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli di tutte le canzoni in scaletta nel progetto discografico degli Script.

Link sponsorizzati









Tracklist Freedom Child – The Script album (Reperibile su Amazon nei formati Audio CD – Download Digitale)

No Man Is An Island Rain Arms Open Rock The World Mad Love Deliverance Divided States of America Wonders Love Not Lovers Eden Makeup Written In The Scars Awakening Freedom Child













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi