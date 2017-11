The Script: ascolta il nuovo singolo Arms Open, ora disponibile anche nella versione acustica (testo e traduzione)

Arms Open è il titolo del nuovo singolo dei The Script estratto dal quinto album in studio Freedom Child, pubblicato lo scorso 1° settembre.

Dopo “Rain”, la pop rock band irlandese ha rilasciato il secondo tassello della quinta era discografica (in UK certificata Silver), dal 17 novembre 2017 disponibile anche nella versione acustica.





Arms Open, la terza traccia del disco, è stata scritta da Danny O’Donoghue, Mark Sheehan, Adam Messinger & Nasri Atweh, con produzione di Adam Messinger & Nasri Atweh.

Il protagonista della canzone riserva un messaggio positivo ad una persona: qualsiasi cosa le accadrà, qualsiasi sia il suo stato d’animo, insomma, nel bene e soprattutto nel male, egli sarà sempre al suo fianco e pronto a stringerla.

Per ascoltare la nuovissima versione acustica cliccate sulla cover in basso. Qui l’audio su Spotify della versione inclusa nell’album.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono il brano.

The Script – Arms Open traduzione (Download – Versione Acustica)

[Strofa 1]

Non posso non sentire il tuo dolore

Non posso cancellare quel che è stato fatto

Non posso rispedire al mittente la pioggia

Ma se potessi lo farei

Amore mio, le mie braccia sono aperte

[Pre-Ritornello 1]

Quindi quando non avrai più volontà di prendere un’altra serie di delusioni

Le mie braccia saranno aperte

E quando perderai la fiducia e ogni porta intorno a te continuerà a chiudersi

Le mie braccia saranno aperte

[Strofa 2]

Non posso cacciare le tue lacrime

Non posso riportare indietro il tempo

Non posso rimangiarmi quanto detto

Nella tua pazza vita

Amore mio, le mie braccia sono aperte

[Pre-Coro 2]

Ooh, e quando maledirai il cielo

E pensando: “Signore, stai scherzando”

Le mie braccia saranno aperte

E, e quando ti guarderai allo specchio

Pensando “la mia vita è finita”

Le mie braccia saranno aperte

[Ritornello]

Le mie braccia sono aperte (ooh, ooh)

Le mie braccia sono aperte (ooh, ooh)

Le mie braccia sono aperte (ooh, ooh)

Le mie braccia sono aperte (ooh, ooh)

Link sponsorizzati









[Ponte]

Quindi, lascia che io faccia a te

Quello che tu hai sempre fatto per me

E lascia che io sia il terreno

Sotto i tuoi piedi

[Strofa 1]

Non posso non sentire il tuo dolore

Non posso cancellare quel che è stato fatto

Non posso rispedire al mittente la pioggia

Ma se potessi lo farei

Amore mio, le mie braccia sono aperte, braccia sono aperte

[Pre-Ritornello 1]

Quindi quando non avrai più volontà di prendere un’altra serie di delusioni

Le mie braccia saranno aperte

Oh, e quando perderai la fiducia e ogni porta intorno a te continuerà a chiudersi

Le mie braccia saranno aperte

[Ritornello]

Le mie braccia sono aperte (ooh, ooh)

Le mie braccia sono aperte (ooh, ooh)

Le mie braccia sono aperte (ooh, ooh)

Le mie braccia sono aperte (ooh, ooh)

[[Ritornello] alternativo]

(Le mie braccia sono aperte)

Sarò qui

sarò al tuo fianco

(Le mie braccia sono aperte)

Mi senti forte e chiaro

Con le mie braccia spalancate

(Le mie braccia sono aperte)

Sarò nuovecanzoni.com qui

sarò al tuo fianco

(Le mie braccia sono aperte)

Mi senti forte e chiaro

Con le mie braccia spalancate

(Le mie braccia sono aperte)

Powered by NuoveCanzoni.com

Arms Open – The Script – Testo

[Verse 1]

I can’t unfeel your pain

I can’t undo what’s done

I can’t send back the rain

But if I could I would

My love, my arms are open

[Pre-Chorus 1]

So when you feel like you can’t take another round of being broken

My arms are open

And when you’re losing faith and every door around you keeps on closing

My arms are open

[Verse 2]

I can’t uncry your tears

I can’t rewind the time

I can’t unsay what’s said

In your crazy life

My love, my arms are open

[Pre-Chorus 2]

Ooh, and when you’re cursing at the sky

And thinking, “Lord, you must be joking”

My arms are open

And, and when you’re looking in the mirror

Thinking that, “My life is over”

My arms are open

[Chorus]

My arms are open (ooh, ooh)

My arms are open (ooh, ooh)

My arms are open (ooh, ooh)

My arms are open (ooh, ooh)

[Bridge]

So let me do to you

What you’ve always done for me

And let me be the ground

Underneath your feet

[Verse 1]

I can’t unfeel your pain

I can’t undo what’s done

I can’t send back the rain

But if I could I would

My love – my arms are open, arms are open

[Pre-Chorus 1]

So when you feel like you can’t take another round of being broken

My arms are open

Oh, and when you’re losing faith and every door around you keeps on closing

My arms are open

[Chorus]

My arms are open (ooh, ooh)

My arms are open (ooh, ooh)

My arms are open (ooh, ooh)

My arms are open (ooh, ooh)

[Alternative Chorus]

(My arms are open)

I will be standing here

I will be by your side

(My arms are open)

You feel me loud and clear

With my arms open wide

(My arms are open)

I will be standing here

I will be by your side

(My arms are open)

You feel me loud and clear

With my arms open wide

(My arms are open)

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi