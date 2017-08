The Killers: ascolta il nuovo singolo Run For Cover (con testo e traduzione)

Run For Cover è il secondo singolo dei The Killers estratto dal quinto album in studio Wonderful Wonderful, che vedrà la luce il prossimo 22 settembre.

La nuova canzone è stata rilasciata il 29 luglio 2017 e viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 4 agosto.

Dopo il singolo The Man, che ha segnato il gran ritorno della rock band statunitense, è il momento di questo bel brano scritto da Stuart Price, Bob Marley, Ronnie Vannucci Jr., Mark Stoermer, Brandon Flowers, Alex Cameron & Jacknife Lee. Quest’ultimo ha anche curato la produzione.

Run for Cover è stato scritto circa nove anni fa per l’album Day & Age, ma la stesura del testo non è mai stata ultimata. La seconda strofa non era finita ed adoro la prima come mai mi era successo prima, quindi era dura non inserire la canzone nella scaletta di alcun disco. Poi la svolta grazie all’aiuto di Alex Cameron, grande artista australiano che ci ha raggiunto a Las Vegas per ultimare la scrittura della seconda strofa.

Queste le parole del frontman Brandon Flowers riguardo il secondo tassello dell’attesa quinta era discografica, che contiene riferimenti a “Redemption Song” (1980) di Bob Marley e “The road is long” (1969) dei The Hollies.

Run For Cover ricorda il tipico stile di cantautorato, che ha reso brani come “Mr Brightside”, “Human” e “When We Were Young” dei successi globali.

E’ possibile ascoltarlo su Spotify cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate il testo e la relativa traduzione in italiano.

The Killers – Run For Cover testo (Download)

[Verse 1]

What have you gathered to report to your progenitors?

Are your excuses any better than your senator’s?

He held a conference and his wife was standing by his side

He did her dirty but no-one died

[Pre-Chorus 1]

I saw Sonny Liston on the street last night

Black-fisted and strong singing Redemption Song

He motioned me to the sky

I heard heaven and thunder cry

[Chorus]

Run for cover

Run while you can, baby, don’t look back

You gotta run for cover

Don’t be afraid of the fear, that’s a played out trap, man

You know you’re not the only one

And don’t look back, just run for cover

[Verse 2]

What are you waiting for, a kiss or an apology?

You think by now you’d have an A in toxicology

It’s hard to pack the car when all you do is shame us

It’s even harder when the dirtbag’s famous

[Pre-Chorus 2]

I saw my mother on the street last night

All pretty and strong, singing ‘the road is long’

I said ‘Momma I know you’ve tried’

But she fell on her knees and cried

[Chorus]

Run for cover

Run while you can, baby, don’t look back

You gotta run for cover

Don’t be afraid of the fear, that’s a played out trap, man

I know you’re not the only one

And don’t look back, just run for cover

[Bridge]

And there was nothing she wouldn’t give

Just to trust him with her nightmares, with her dreams

She’s running, she’s running

Just to trust him

He got a big smile, he’s fake news

Just run for cover, you’ve got nothing left to lose

[Chorus]

Run for cover

Run while you can, baby, don’t look back

You gotta run for cover

Don’t be afraid of the fear, that’s a played out trap, man

You know you’re not the only one

And don’t look back, just run for cover

Run

Run

Run for cover





Run For Cover- The Killers – Traduzione

[Strofa 1]

Cosa hai trovato da comunicare ai tuoi progenitori?

Le tue scuse sono meglio del tuo senatore?

Ha tenuto una conferenza e sua moglie era in piedi al suo fianco

L’ha fatta sporcare (o “incavolare”) ma non è morto nessuno

[Pre-Ritornello 1]

Ho visto per strada Sonny Liston la scorsa notte

Un nero dal forte pugno a cantare Redemption Song

Mi fece un gesto verso cielo

Ho sentito il grido del cielo e dei tuoni

[Ritornello]

Correre ai ripari

Correre finché puoi, baby, non guardarti indietro

Devi correre ai ripari

Non aver paura della paura, questa è una nient’altro che una trappola, amico

Sai che non sei l’unico

E non guardarti indietro, basta correre ai ripari

[Strofa 2]

Cosa stai aspettando, un bacio o delle scuse?

Pensi che ormai avresti una A in tossicologia

È dura caricare l’auto quando tutto quello che fai è farci vergognare

È ancora più dura quando lo stro*zo è famoso

[Pre-Ritornello 2]

Ho visto mia madre per strada la scorsa notte

Tutta pimpante a cantare ‘the road is long’

Ho detto ‘Mamma so che ci hai provato’

Ma si inginocchiò e pianse

[Ritornello]

Correre ai ripari

Correre finché puoi, baby, non guardarti indietro

Devi correre ai ripari

Non aver paura della paura, questa è una nient’altro che una trappola, amico

So che non sei l’unico

E non guardarti indietro, basta correre ai ripari

[Ponte]

E non c’era nulla che lei non avrebbe dato

Solo per fidarsi di lui con i suoi incubi, con i suoi sogni

Sta correndo, sta correndo

Solo per fidarsi di lui

Lui ha un bel sorriso, lui è una falsa notizia

Basta correre ai ripari, non hai niente da perdere

[Ritornello]

Correre ai ripari

Correre finché puoi, baby, non guardarti indietro

Devi correre ai ripari

Non aver paura della paura, questa è una nient’altro che una trappola, amico

Sai che non sei l’unico

E non guardarti indietro, basta correre ai ripari

Correre

Correre

Correre ai ripari

