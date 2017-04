Lady Gaga: ascolta la nuova canzone The Cure + live video dal Coachella 2017 (con testo e traduzione)

Il 15 aprile 2017, Lady Gaga si è esibita per un’ora e mezza sul palco del Coachella Festival e per l’occasione, ha per la prima volta interpretato una nuova e bella canzone che si intitola The Cure. Il giorno dopo la performance al Festival, il brano è anche stato pubblicato nei digital store.

Potete intanto gustarvi la sua performance cliccando sull’immagine sottostante. Qui un altro live video.

Si tratta di un pezzo dal sound moderno, prodotto da Detroit City, Nick Monson & Lady Gaga. Miss Germanotta l’ha anche co-scritto insieme a Paul Blair, Lukas Nelson, Nick Monson, Mark Nilan JR w DJ White Shadow.

The Cure è una track che si discosta non poco dai pezzi contenuti nell’ultima fatica discografica Joanne e questo lascia intendere che forse, la cantautrice di origini italiane stia testando il terreno per il futuro sesto progetto discografico.

Per quel che concerne il significato, nella canzone, che potremmo definire un inno dell’amore incondizionato nei confronti di un’altra persona, la cantante riserva bellissime parole nei confronti di un bambino, almeno credo, dicendo che avrà sempre cura di lui e che starà sempre al suo fianco. Quel che mi chiedo è: non è che forse la popstar sia incinta?

Su Spotify è possibile ascoltare l’audio in studio. Per accedere alla pagina dedicata cliccate sulla cover in basso, dopo la quale potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Lady Gaga – The Cure traduzione (Download)

[Verso 1]

Ti spoglierò, perche’ sei stanco

Ti coprirò come desideri

Quando ti addormenterai tra le mie braccia

Potremmo non avere belle cose

Ma ti darò tutto ciò

Tu possa desiderare, è tra le mie braccia

[Pre-Ritornello]

Quindi tesoro dimmi di sì

E ti darò tutto

Quindi tesoro dimmi di sì

E sarò tutta tua stasera

Quindi tesoro dimmi di sì

E ti darò ogni cosa

Sarò al tuo fianco

[Ritornello]

Se non troverò la cura (o “il rimedio”), io

Ti curerò (o “sistemerò”) con il mio amore

Non importa quello che sai, io

Ti curerò (o “sistemerò”) con il mio amore

E se dirai di star bene

Ti curerò in ogni caso

Prometto che ci sarò sempre

Prometto che sarò la cura (sarò la cura)

[Verso 2]

Ti accarezzo i piedi, le mani, le gambe

Lascia che me ne occupi io, piccolo

Chiudi gli occhi, ti canterò la tua canzone preferita

Ti ho scritto questa ninna nanna

Ora fai silenzio tesoro, non piangere

Tutto quello che desideri non può essere sbagliato

[Pre-Ritornello]

Quindi tesoro dimmi di sì

E ti darò tutto

Quindi tesoro dimmi di sì

E sarò tutta tua stasera

Quindi tesoro dimmi di sì

E ti darò ogni cosa

Sarò al tuo fianco

[Ritornello]

Se non troverò la cura, io

Ti curerò con il mio amore

Non importa quello che sai, io

Ti curerò con il mio amore

E se dirai di star bene

Ti curerò in ogni caso

Prometto che ci sarò sempre

Prometto che sarò la cura (sarò la cura)

[Ponte]

Ti curerò con il mio amore

(Ti curerò con il mio amore-amo-amore)

Ti curerò con il mio amore

(Ti curerò con il mio amore-amo-amore)

[Ritornello]

Se non troverò la cura, io

Ti curerò con il mio amore

Non importa quello che sai, io

Ti curerò con il mio amore

E se dirai di star bene

Ti curerò in ogni caso

Prometto che ci sarò sempre

Prometto che sarò la cura (sarò la cura)

Prometto che sarò la cura (sarò la cura)

[Conclusione]

Ti curerò con il mio amore

The Cure – Lady Gaga – Testo

[Verse 1]

I’ll undress you, ‘cause you’re tired

Cover you as you desire

When you fall asleep inside my arms

May not have the fancy things

But I’ll give you everything

You could ever want, it’s in my arms

[Pre-Chorus]

So baby tell me yes

And I will give you everything

So baby tell me yes

And I will be all yours tonight

So baby tell me yes

And I will give you everything

I will be right by your side

[Chorus]

If I can’t find the cure, I’ll

I’ll fix you with my love

No matter what you know, I’ll

I’ll fix you with my love

And if you say you’re okay

I’m gonna heal you anyway

Promise I’ll always be there

Promise I’ll be the cure (be the cure)

[Verse 2]

Rub your feet, your hands, your legs

Let me take care of it, babe

Close your eyes, I’ll sing your favorite song

I wrote you this lullaby

Hush now baby, don’t you cry

Anything you want could not be wrong

[Pre-Chorus]

So baby tell me yes

And I will give you everything

So baby tell me yes

And I will be all yours tonight

So baby tell me yes

And I will give you everything

I will be right by your side

[Chorus]

If I can’t find the cure, I’ll

I’ll fix you with my love

No matter what you know, I’ll

I’ll fix you with my love

And if you say you’re okay

I’m gonna heal you anyway

Promise I’ll always be there

Promise I’ll be the cure (be the cure)

[Bridge]

I’ll fix you with my love

(I’ll fix you with my love-lo-love)

I’ll fix you with my love

(I’ll fix you with my love-lo-love)

[Chorus]

If I can’t find the cure, I’ll

I’ll fix you with my love

No matter what you know, I’ll

I’ll fix you with my love

And if you say you’re okay

I’m gonna heal you anyway

Promise I’ll always be there

Promise I’ll be the cure (be the cure)

Promise I’ll be the cure (be the cure)

[Outro]

I’ll fix you with my love

















