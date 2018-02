The Chainsmokers: guarda lo splatter video di You Owe Me (testo e traduzione)

A poco meno di un mese di distanza da Sick Boy, i Chainsmokers hanno rilasciato il nuovo singolo You Owe Me, dal 16 febbraio disponibile anche in un EP contenente il precedente citato brano.

Il duo di dj e producers vi presentano questa canzone interpretata da Taggart, che parla di depressione e suicidio. Cliccate sulla cover in basso per ascoltarla su Spotify.

La copertina che immortala un cuore servito su un piatto, anticipa quel che si vedrà nel video ufficiale diretto da Rory Kramer.

Si tratta di un filmato abbastanza splatter, che nella prima metà scorre tranquillamente: il duo si trova all’interno di una lussuosa villa e sembra fare normali faccende domestiche.

Alex & Andrew aspettano ospiti per cena, che non hanno minimamente idea di cosa succederà loro, perché in realtà i Chainsmokers sono vampiri assetati di sangue…

Se ritenete che queste immagini possano urtare la vostra sensibilità, allora evitate di vedere il videoclip, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzione in italiano e le parole che compongono questo pezzo.

You Owe Me traduzione – The Chainsmokers (Download)

[Strofa 1]

Davvero, non dico questo molto spesso

Ma c’è qualcosa che i giornali hanno dimenticato

Ogni volta che li leggo, so di nutrirli (o “alimentarli”)

Ma so che, stanno dipingendo ma non possono lasciare un segno

Perché i miei amici non leggono i giornali

E non gli importa se siamo fantastici o no

Quindi ogni volta che li leggo, so di nutrirli

Ma so che, vogliono vedermi appeso al muro

[Ritornello]

Tu non mi conosci

Non credi che mi senta solo?

Nella mia testa c’è il buio

Controllami il polso e se sono morto, me lo devi (o “mi devi un favore, sei in debito con me”)

Se ti senti solo

Non credi di essere da solo (o “dovertela cavare da solo”)

Quando fa buio nella tua testa

Controlla le mie pulsazioni e se sono morto, me lo devi

[Verse 2]

Dimmelo in faccia se dici sul serio

Dillo in faccia, ma non lo farai

So che non perderò

Ma sto perdendo la testa

Qualcuno sa cosa si prova?

[Ritornello]

Tu non mi conosci

Non credi che mi senta solo?

Nella mia testa c’è il buio

Controllami il polso e se sono morto, me lo devi

Se ti senti solo

Non credi di essere da solo

Quando fa buio nella tua testa

Controlla le mie pulsazioni e se sono morto, me lo devi

[Refrain]

Se muoio, me lo devi

Se sono morto, me lo devi

Me lo devi, me lo devi

Me lo devi, me lo devi

Se sono morto, me lo devi

[Far cadere]

Se sono morto, me lo devi

(Se sono morto, se sono morto, se sono morto, me lo devi)

[Conclusione]

Tu non mi conosci

Non credi che mi senta solo?

Nella mia testa c’è il buio

Controllami il polso e se sono morto, me lo devi

Se mi conosci

Non credi di essere da solo

Quando fa buio nella tua testa

Controlla le mie pulsazioni e se sono morto, me lo devi

The Chainsmokers – You Owe Me testo

[Verse 1]

I don’t really say this that often

But there’s something that the papers forgot

Every time I read them, I know I feed them

But I know, they’re painting but they can’t leave a mark

Because my friends don’t read the papers

And they don’t really care if we’re awesome or not

So every time I read them, I know I feed them

But I know, they wanna see me hang on the wall

[Chorus]

You don’t know me

Don’t you think that I get lonely?

It gets dark inside my head

Check my pulse and if I’m dead you owe me

If you’re lonely

Don’t you think you’re on your own

When it gets dark inside your head

Check my pulse and if I’m dead you owe me

[Verse 2]

Say it to my face if you mean it

Say it to my face, but you won’t

I know I’m not losing

But I’m losing my mind

Does anybody know what that’s like?

[Chorus]

You don’t know me

Don’t you think that I get lonely?

It gets dark inside my head

Check my pulse and if I’m dead you owe me

If you’re lonely

Don’t you think you’re on your own

When it gets dark inside your head

Check my pulse and if I’m dead you owe me

[Refrain]

If I’m dead, you owe me

If I’m dead, you owe me

You owe me, you owe me

You owe me, you owe me

If I’m dead, you owe me

[Drop]

If I’m dead, you owe me

(If I’m dead, if I’m dead, If I’m dead, you owe me)

[Outro]

You don’t know me

Don’t you think that I get lonely?

It gets dark inside my head

Check my pulse and if I’m dead you owe me

If you know me

Don’t you think you’re on your own

When it gets dark inside your head

Check my pulse and if I’m dead you owe me













