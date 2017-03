The Chainsmokers: ascolta il nuovo singolo “The One” dal debut album (testo e traduzione)

Si intitola The One il nuovo ben singolo dei Chainsmokers, pubblicato il 27 marzo 2017 come terzo estratto dall’album d’esordio Memories…Do Not Open, in uscita il prossimo 7 aprile. Il disco è in pre-order nel classico CD, in vinile e digitale

Dopo il successo di “Paris” ft. Louanee “Something Just Like This” ft. Coldplay, i deejay e producers statunitensi Andrew Taggart e Alex Pall hanno svelato l’audio di questa nuova e bella canzone, traccia d’apertura del progetto, scritta da Taggart (che inoltre la canta), Scott Harris e Emily Schwartz.

The One è una ballata che parla di un rapporto sentimentale, nel quale il protagonista dice che non sarà lui a porne fine, anche se per come vanno le cose, è giusto che la relazione finisca.

Siete curiosi di ascoltare l’inedito? Potete farlo nel canale Youtube del duo cliccando sulla cover in basso, creata dalla società londinese Impossible Brief.

Di seguito potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

The One – The Chainsmokers – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Scusa

Non raggiungerò la tua festa

Mi sono lasciato prendere dall’egoismo

Che non mi consente di farne parte

E so di avere iniziato

Ad andare alla deriva (o “ad allontanarmi”) ogni secondo

Non appena arriverò non vedrò l’ora di andarmene

Conterò i secondi

Link sponsorizzati









[Ritornello]

Andiamo sempre più giù

Daremo fuoco a questo posto che conosciamo (o “a noi familiare”)

Prima che uno di noi corra dei rischi

Ed a porre fine al nostro rapporto, non sarò io

No, non sarò io quello

[Verse 2]

So che è patetico (o “ridicolo”)

Fan*ulo (o “caz*ate”), sì, l’ho detto

Ho cercato di dire le cose come stanno

E’ possibile che me ne pentirò, dunque

Forza, finiamola qui

L’ho cancellato prima di inviarlo

E possiamo fingere

Come se non avessimo ancora raggiunto la fine

[Ritornello]

Andiamo giù e giù

E daremo fuoco a questo posto che conosciamo

Prima che uno di noi corra dei rischi

Ed a porre fine al nostro rapporto, non sarò io

No, non sarò io quello

[Breakdown]

(Sai, scusa)

(Scusa)

No, non sarò io quello

No, non sarò io quello

Powered by NuoveCanzoni.com

The Chainsmokers – The One testo

[Verse 1]

You know, I’m sorry

I won’t make it to your party

Got caught up in my own selfishness

It won’t let me be a part of this

And I know I’ve started

Drifting off every second

I can’t wait to leave as soon as I arrive

I count the seconds

[Chorus]

Down and down we go

We’ll torch this place we know

Before one of us takes a chance

And breaks this, I won’t be the one

No, I won’t be the one

[Verse 2]

I know it’s pathetic

Fuck it, yeah, I said it

Tried to tell it like it is

There’s a chance that I’ll regret it, so

Let’s go, let’s end this

I delete before I send it

And we can play pretend

Like we haven’t reached the end yet

[Chorus]

Down and down we go

And we’ll torch this place we know

Before one of us takes a chance

And breaks this, I won’t be the one

No, I won’t be the one

[Breakdown]

(You know, I’m sorry)

(I’m sorry)

No, I won’t be the one

No, I won’t be the one

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi