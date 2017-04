I The Chainsmokers e l’album d’esordio Memories…Do Not Open: tracklist e audio delle canzoni

Dopo due EP (Bouquet del 2015 – Collage del 2016), Andrew Taggart & Alex Pall, aka The Chainsmokers, hanno rilasciato il debut album battezzato Memories…Do Not Open, uscito il 7 aprile 2017 nel classico CD, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

L’attesissimo progetto è stato co-prodotto dal duo con la collaborazione di DJ Swivel, KIN, Mac & Phil e Captain Cuts.





Al suo interno sono presenti gran parte dei singoli pubblicati nei mesi scorsi, tutte autentiche hit di questi due DJ/producer, che difficilmente sbagliano un colpo.

La versione standard di Memories…Do Not Open, include dodici canzoni, mentre nell’edizione giapponese sono racchiusi tre pezzi bonus.

Per quel che concerne i featuring, gli ospiti nell’album sono Emily Warren (in ben due tracks), i Coldplay, Louane, Jhené Aiko, i Florida Georgia Line, Halsey, Daya e Rozes.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli dei brani ed i link per ascoltare gratuitamente l’intero disco.

Tracklist Memories…Do Not Open – The Chainsmokers album

1. “The One”

2. “Break Up Every Night”

3. “Bloodstream”

4. “Don’t Say” (feat. Emily Warren)

5. “Something Just Like This” (con i Coldplay)

6. “My Type” (featuring Emily Warren)

7. “It Won’t Kill Ya” (feat. Louane)

8. “Paris”

9. “Honest”

10. “Wake Up Alone” (feat. Jhené Aiko)

11. “Young”

12. “Last Day Alive” (feat. Florida Georgia Line)

Bonus tracks edizione giapponese

13. “Closer” (feat. Halsey)

14. “Don’t Let Me Down” (feat. Daya)

15. “Roses” (feat. Rozes)

Nel canale Youtube dei Chainsmokers, è possibile ascoltare gran parte delle canzoni incluse nel disco.













