The Chainsmokers: ascolta il nuovo singolo Honest + traduzione del testo

Honest è il titolo del terzo singo9lo estratto da Memories…Do Not Open, il fortunato debut album dei Chainsmokers rilasciato lo scorso 7 aprile.

Dopo “Paris” e “Something Just Like This”, il duo statunitense formato da Andrew Taggart e Alex Pall ha deciso di rilanciare la prima era discografica con questa canzone, la più vecchia dell’album, scritta da Sean Maxwell Douglas, Audra Mae Butts & Andrew Taggart e prodotta con la collaborazione di Jordan “DJ Swivel” Young.

“Honest ” segue il conflitto interno di una persona famosa, tra il portare a letto una ragazza appena incontrata, interessata al protagonista solo per puro divertimento, in attesa di tornare con la persona che ama veramente ma che tuttavia ammette di non pensare poi troppo spesso.

Il brano verrà pubblicato il prossimo 11 luglio e in attesa del video ufficiale, è possibile ascoltarlo nel su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Honest – The Chainsmokers – Traduzione (Download)

[Introduzione: Bono]

L’altro si sta ovviamente rivelando

Penso sia il primo a farlo, lo penso sempre

Perché, sapete, non c’è fine all’ipocrisia dell’animo umano

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

[Strofa 1]

Sono le 5 del mattino e sono in radio

Dovrei chiamarti ma non so cosa dire

E c’è questa ragazza, vuole che la porti a casa

Non mi ama davvero, però sono in radio

[Pre-Ritornello]

E non ti dirò che ho superato la faccenda

Perché ci penso ogni notte mentre sono ubriaco, e

So di tenere per me questi sentimenti

Come se non avessi bisogno di nessuno

Ma tu non sei l’unica persona nei miei pensieri

[Ritornello]

Se devo essere onesto

Se devo essere onesto

Hai detto che dovevo essere onesto

Per cui sarò onesto

[Strofa 2]

Sono le 6 del mattino, sono così lontano da te

Non voglio deluderti, che dovrei fare?

Sono passate almeno tre settimane, da quando sono sparito

E non mi piace nemmeno la strada, sono in radio

[Pre-Ritornello]

E non ti dirò che ho superato la faccenda

Perché ci penso ogni notte mentre sono ubriaco, e

So di tenere per me questi sentimenti

Come se non avessi bisogno di nessuno

Ma tu non sei l’unica persona nei miei pensieri

[Ritornello]

Se devo essere onesto

Se devo essere onesto

Hai detto che dovevo essere onesto

Per cui sarò onesto

[Ponte]

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

[Pre-Ritornello]

E non ti dirò che ho superato la faccenda

Perché ci penso ogni notte mentre sono ubriaco, e

So di tenere per me questi sentimenti

Come se non avessi bisogno di nessuno

Ma tu non sei l’unica persona nei miei pensieri

[Ritornello]

Se devo essere onesto

Se devo essere onesto

Hai detto che dovevo essere onesto

Per cui sarò onesto

Se devo essere onesto

The Chainsmolers – Honest testo

[Intro: Bono]

The other one is, of course, outing yourself

I think be the first to out yourself, I always think

Because, you know, there’s no end to the hypocrisy of the human heart

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

[Verse 1]

It’s 5 a.m. and I’m on the radio

I’m supposed to call you, but I don’t know what to say at all

And there’s this girl, she wants me to take her home

She don’t really love me though, I’m just on the radio

[Pre-Chorus]

And I’m not gonna tell you that I’m over it

‘Cause I think about it every night I’m not sober, and

I know I keep these feelings to myself

Like I don’t need nobody else

But you’re not the only one on my mind

[Chorus]

If I’m being honest

If I’m being honest

You said I should be honest

So I’m being honest

[Verse 2]

It’s 6 a.m., I’m so far away from you

I don’t wanna let you down, what am I supposed to do?

It’s been three weeks at least, now, since I’ve been gone

And I don’t even like the road, I’m just on the radio

[Pre-Chorus]

And I’m not gonna tell you that I’m over it

‘Cause I think about it every night I’m not sober, and

I know I keep these feelings to myself

Like I don’t need nobody else

But you’re not the only one on my mind

[Chorus]

If I’m being honest

If I’m being honest

You said I should be honest

So I’m being honest

[Bridge]

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

Woah, woah, woah

[Pre-Chorus]

And I’m not gonna tell you that I’m over it

‘Cause I think about it every night I’m not sober, and

I know I keep these feelings to myself

Like I don’t need nobody else

But you’re not the only one on my mind

[Chorus]

If I’m being honest

If I’m being honest

You said I should be honest

So I’m being honest

If I’m being honest

















