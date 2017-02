I The Chainsmokers ed i Coldplay nel nuovo singolo “Something Just Like This” dal debut album: video, testo e traduzione

Dopo il grande risultato ottenuto con il brano Paris, i The Chainsmokers hanno pubblicato in data 22 febbraio il nuovo singolo battezzato Something Just Like This, un’altra potenziale hit incisa con la collaborazione dei Coldplay.

E’ infatti di Chris Martin la voce in questo pezzo prodotto dai Chainsmokers e scritto da Andrew Taggart ed i Coldplay, ovvero Chris Martin, Guy Berryman, Jonny Buckland e Will Champion.

Il duo di dj e producers statunitensi composto da Andrew Taggart e Alex Pall, per l’occasione ha quindi arruolato la mitica rock band britannica, il che non fa altro che accrescere l’appeal della canzone, estratta dal primo album in studio Memories…Do Not Open, attesissimo disco (già disponibile in pre-order nella versione digitale) che vedrà la luce il prossimo 7 aprile.

Nell’inedito, Martin parla di miti e leggende come Ercole, Achille, Superman e Batman, esprimendo il suo rammarico di non poter essere come loro. Ma la sua dolce metà “lo consola” dicendogli che non gli interessa una persona dai super-poteri, bensì un uomo che le stia accanto, che la ami e su cui possa contare.

E’ sinteticamente questo il concept della canzone, significato che potete approfondire leggendo il testo da me tradotto in italiano che trovate scorrendo la pagina, mentre cliccando sull’immagine sottostante, accedete al lyric video animato.

The Chainsmokers – Something Just Like This traduzione (Digital Download)

[Verso 1: Chris Martin]

Ho letto vecchi libri

I miti e le leggende

Achille e il suo oro

Ercole e i suoi poteri

Le battaglie di Spiderman

E Batman con i pugni

E chiaramente non mi ci vedo su quella lista

[Pre-Ritornello: Chris Martin]

Lei disse, Dove vorresti andare?

Quanto vuoi rischiare?

Non sto cercando una persona

Con poteri sovrumani

Qualche supereroe

Qualche gioiosa favola

Solo qualcuno a cui possa rivolgermi

Qualcuno da poter baciare

[Ponte: Chris Martin]

Voglio qualcosa di simile

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Oh, voglio qualcosa di questo tipo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

[Ritornello: Chris Martin]

Oh, voglio qualcosa di simile

Voglio qualcosa di questo tipo

[Verso 2: Chris Martin]

Ho letto vecchi libri

I miti e le leggende

I testamenti raccontano

La luna e la sua eclisse

E Superman sfoggiare

Un costume prima di spiccare il volo

Ma io non sono il tipo di persona che spicca il volo

[Pre-Ritornello: Chris Martin]

Lei disse, dove vorresti andare?

Quanto vuoi rischiare?

Non sto cercando una persona

Con poteri sovrumani

Qualche supereroe

Qualche gioiosa favola

Solo qualcuno a cui possa rivolgermi

Qualcuno che possa sentire la mia mancanza

[Ritornello: Chris Martin]

Voglio qualcosa di simile

Voglio qualcosa di questo tipo

[Ponte: Chris Martin]

Oh, voglio qualcosa di simile

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Oh, voglio qualcosa di questo tipo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Dove vorresti andare?

Quanto vuoi rischiare?

Non sto cercando una persona

Con poteri sovrumani

Qualche supereroe

Qualche gioiosa favola

Solo qualcuno a cui possa rivolgermi

Qualcuno da poter baciare

Voglio qualcosa di questo tipo

[Chorus: Chris Martin]

Oh, voglio qualcosa di simile

Oh, voglio qualcosa di questo tipo

Oh, voglio qualcosa di simile

Oh, voglio qualcosa di questo tipo

Something Just Like This – The Chainsmokers – Testo

[Verse 1: Chris Martin]

I’ve been reading books of old

The legends, and the myths

Achilles, and his gold

Hercules, and his gifts

Spiderman’s control

And Batman with his fists

And clearly I don’t see myself upon that list

[Pre-Chorus: Chris Martin]

She said, where’d you wanna go?

How much you wanna risk?

I’m not looking for somebody

With some superhuman gifts

Some superhero

Some fairytale bliss

Just something I can turn to

Somebody I can kiss

[Bridge: Chris Martin]

I want something just like this

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Oh, I want something just like this

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

[Chorus: Chris Martin]

Oh, I want something just like this

I want something just like this

[Verse 2: Chris Martin]

I’ve been reading books of old

The legends, and the myths

The testaments they told

The moon, and its eclipse

And Superman unrolls

A suit before he lifts

But I’m not the kind of person that it fits

[Pre-Chorus: Chris Martin]

She said, where’d you wanna go?

How much you wanna risk?

I’m not looking for somebody

With some superhuman gifts

Some superhero

Some fairytale bliss

Just something I can turn to

Somebody I can miss

[Chorus: Chris Martin]

I want something just like this

I want something just like this

[Bridge: Chris Martin]

Oh, I want something just like this

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Oh, I want something just like this

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

[Pre-Chorus: Chris Martin]

Where’d you wanna go?

How much you wanna risk?

I’m not looking for somebody

With some superhuman gifts

Some superhero

Some fairytale bliss

Just something I can turn to

Somebody I can kiss

I want something just like this

[Chorus: Chris Martin]

Oh, I want something just like this

Oh, I want something just like this

Oh, I want something just like this

Oh, I want something just like this

















