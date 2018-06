The 1975 – Give Yourself A Try è il nuovo brano: video, testo e traduzione

Dopo un anno di silenzio i The 1975 sono tornati con il nuovo singolo Give Yourself A Try, pubblicato il 31 maggio 2018 come primo estratto dal terzo album in studio “A Brief Inquiry into Online Relationships”, che vedrà la luce presumibilmente il prossimo ottobre, a oltre 2 anni da “I like it when you sleep for you are so beautiful yet so unaware of it”.

La rock band inglese composta da Matthew “Matty” Healy, Adam Hann, George Daniel e Ross MacDonald, torna alla ribalta con questa canzone, nella quale il frontman canta la volontà di mettersi la testa a posto e sistemarsi, lui che ha ormai 29 anni, 16 in più di quando i The 1975 divennero una band. Così nel ritornello invita a credere nella propria volontà e a non arrendersi mai.

Il brano è stato scritto e prodotto dal gruppo e dal 1° giugno è anche disponibile il video ufficiale diretto da Diane Martel, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine, mentre di seguito potete leggere i testi.

The 1975 – Give Yourself A Try testo e traduzione (Download)

[Verse 1]

You learn a couple things when you get to my age

Like friends don’t lie and it all tastes the same in the dark

When your vinyl and your coffee collection is a sign of the times

You’re getting spiritually enlightened at 29

[Strofa 1]

Impari un paio di cose quanto arrivi alla mia età

Come amici che non mentono e tutte le cose hanno lo stesso sapore al buio

Quando il tuo vinile e la tua collezione di caffè sono un segno dei tempi

Ti stai spiritualmente illuminando a 29 anni

[Chorus]

So just give yourself a try

Won’t you give yourself a try?

Won’t you give yourself a try?

Won’t you give?

[Ritornello]

Quindi concediti una possibilità

Non vuoi concederti una possibilità?

Non vuoi concederti una possibilità?

Non vuoi concedertela?

[Verse 2]

I found a grey hair in one of my zoots

Like context in a modern debate I just took it out

The only apparatus required for happiness is your pain and fucking going outside

And getting STD’s at 27 really isn’t the vibe

Jane took her own life at 16

She was a kid who had the box tattooed on her arm*

And I was 25 and afraid to go outside

A millenial that baby-boomers like**

[Strofa 2]

Ho trovato un capello grigio in una delle mie canne

Come contesto in un moderno dibattito, l’ho appena tolto

L’unico apparato richiesto per la felicità è il tuo dolore e andare fuori

E contrarre malattie sessuali a 27 anni non è proprio il massimo

Jane si è tolta la vita a 16 anni

Era una ragazzina che aveva la scatola tatuata sul braccio*

Avevo 25 anni e paura di uscire

Un millenial che piace ai figli del baby-boom**

[Chorus]

Won’t you give yourself a try?

Won’t you give yourself a try?

Won’t you give yourself a try?

Won’t you give?

[Ritornello]

Non vuoi concederti una possibilità?

Non vuoi concederti una possibilità?

Non vuoi concederti una possibilità?

Non vuoi concedertela?

[Verse 3]

‘And what would you say to your younger self?’

Growing a beard’s quite hard

And whiskey never starts to taste nice

And you’ll make a lot of money, and it’s funny

‘Cause you’ll move somewhere sunny and get addicted to drugs

And spend obscene amounts on fucking seeds and beans online***

[Strofa 3]

E cosa diresti al te più giovane?

Crescere la barba è piuttosto difficile

Ed il Whiskey ha mai un buon sapore

E farai un sacco di soldi, ed è ironico

Perché ti trasferirai in qualche posto soleggiato e diverrai tossicodipendente

E spenderai un’enorme somma per fo**uti semi e legumi***





[Chorus]

So just give yourself a try

Won’t you give yourself a try?

Won’t you give yourself a try?

Won’t you give?

[Ritornello]

Quindi concediti una possibilità

Non vuoi concederti una possibilità?

Non vuoi concederti una possibilità?

Non vuoi concedertela?





Significato di alcune parti

* Jane era una fan del gruppo che si è tolta la vita. Aveva tatuato sul braccio il logo della band, ovvero un rettangolo o scatola.

** Un baby boomer è una persona nata tra il 1945 ed il 1964 in Nordamerica e in Europa, che ha contribuito a quello che fu un sensibile aumento demografico avvenuto negli Stati Uniti in quegli anni, conosciuto, per questo, come baby boom.

***Riferimento all’acquisto di contrabbando di “Semi” di cannabis e pillole di ecstasy (in gergo fagioli).