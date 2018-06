Thalía e Natti Natasha – No Me Acuerdo: video, testo e traduzione del nuovo brano

La cantautrice e compositrice messicana Ariadna “Thalía” Sodi Miranda e la collega dominicana Natalia Gutiérrez Batista, meglio conosciuta come Natti Natasha, hanno unito le forze nel nuovo singolo No Me Acuerdo, disponibile dal 1° giugno 2018.

In questa nuova e orecchiabile canzone, le due cantanti dicono di non ricordare cosa abbiano fatto la precedente notte: avranno forse messo le corna ai rispettivi spasimanti? Sicuramente se la sono spassata.

Parallelamente al rilascio del brano, è stato reso disponibile anche il video ufficiale a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate i testi.

No Me Acuerdo testo e traduzione (Download)

[Intro: Natti Natasha]

Yeah

Yeah

[Verso 1: Thalía, Natti Natasha]

No recuerdo lo que hize

De eso que te dicen

No pasó, no pasó

Y que te monté los cuernos

De eso no me acuerdo

No pasó, no pasó

[Strofa 1: Thalia, Natti Natasha]

Non ricordo cosa ho fatto

Da quello che dicono

Non è successo, non è successo

E che ti abbia fatto le corna

Non mi ricordo di questo

Non è successo, non è successo

[Pre-Coro: Thalía]

Puede que tengan razón (uoh-oh)

Pero no grites así (uoh-oh)

Que me duele la cabeza

Yo te quiero solo a ti

Para mí tan solo hay uno (uoh-oh)

Pero si te hace feliz (uoh-oh)

Saber que estuve con otro

Vamos a decir que sí

[Pre-Ritornello: Thalia]

Potrebbero avere ragione (uoh-oh)

Ma non gridare così (uoh-oh)

Che mi fa male la testa

Io amo solo te

Per me esiste solo una persona (uoh-oh)

Ma se ti fa felice (uoh-oh)

Sapere che sono stata con un altro

Diciamo di si

[Coro: Natti Natasha, Thalía]

Pero no me acuerdo, no me acuerdo

Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó

Yo no me acuerdo, no me acuerdo

Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó

[Ritornello: Natti Natasha, Thalia]

Ma non ricordo, non ricordo

E se non ricordo, non è successo, non è successo

Non ricordo, non ricordo

E se non ricordo non è successo, non è successo

[Verso 2: Natti Natasha]

Yo sólo recuerdo que estaba bonita

To’ el mundo loco con mi cinturita

Una dosis de belleza con dinamita

Atractiva como la reina afrodita

To’a la noche perrié (aeh-aeh)

Con la mano en la pared (aeh-aeh)

Y no sé que pasó conmigo después

Creo que de tragos me pasé

[Strofa 2: Natti Natasha]

Ricordo solo che ero carina

Tutti pazzi per il mio girovita snello

Un’iniezione di bellezza con la dinamite

Attraente come la regina Afrodite

Per la notte (perrié) (aeh-aeh)

Con le mani sul muro (aeh-aeh)

E non so cosa mi è successo dopo

Credo di aver esagerato con i drink





[Pre-Coro: Thalía, Natti Natasha]

Puede que tengan razón (uoh-oh)

Pero no grites así (uoh-oh)

Que me duele la cabeza

Yo te quiero solo a ti

Para mí tan solo hay uno (uoh-oh)

Pero si te hace feliz (uoh-oh)

Saber que estuve con otro

Vamos a decir que sí

[Pre-Ritornello: Thalia, Natti Natasha]

Potrebbero avere ragione (uoh-oh)

Ma non gridare così (uoh-oh)

Che mi fa male la testa

Io amo solo te

Per me esiste solo una persona (uoh-oh)

Ma se ti fa felice (uoh-oh)

Sapere che sono stata con un altro

Diciamo di si

[Coro: Thalía, Natti Natasha]

Pero no me acuerdo, no me acuerdo

Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó

Yo no me acuerdo, no me acuerdo

Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó

[Ritornello: Thalia, Natti Natasha]

Ma non ricordo, non ricordo

E se non ricordo, non è successo, non è successo

Non ricordo, non ricordo

E se non ricordo non è successo, non è successo

[Puente: Thalía]

Tú no tiene’ nada que decir, cara dura

Dijiste a las diez y llegaste a la una

La otra vez, y me quedé esperándote

Yo también tengo derecho a pasarla bien

Tú no tiene’ nada que decir, cara dura

Dije que a las diez y llegué a las tres

Bueno, puede ser que eran las cuatro

Fuí a pasarla bien un rato





[Ponte: Thalia]

Tu non puoi dire nulla, faccia tosta

Hai detto alle dieci e sei arrivato all’una

L’altra volta, sono rimasta ad aspettarti

Anch’io ho il diritto di divertirmi

Tu non puoi dire nulla, faccia tosta

HO detto alle dieci e sono arrivata alle tre

Beh, può essere che erano le quattro

Sono andata a divertirmi un po’

[Pre-Coro: Thalía, Natti Natasha]

Puede que tengan razón (uoh-oh)

Pero no grites así (uoh-oh)

Que me duele la cabeza

Yo te quiero solo a ti

Para mí tan solo hay uno (uoh-oh)

Pero si te hace feliz (uoh-oh)

Saber que estuve con otro

Vamos a decir que sí

[Pre-Ritornello: Thalia, Natti Natasha]

Potrebbero avere ragione (uoh-oh)

Ma non gridare così (uoh-oh)

Che mi fa male la testa

Io amo solo te

Per me esiste solo una persona (uoh-oh)

Ma se ti fa felice (uoh-oh)

Sapere che sono stata con un altro

Diciamo di si

[Coro: Thalía & Natti Natasha]

Pero no me acuerdo, no me acuerdo

Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó

Yo no me acuerdo, no me acuerdo

Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó

[Ritornello: Thalía & Natti Natasha]

Ma non ricordo, non ricordo

E se non ricordo, non è successo, non è successo

Non ricordo, non ricordo

E se non ricordo non è successo, non è successo

[Outro: Thalía]

No me acuerdo, no me acuerdo, no

No pasó, eso no pasó

Y que te monté los cuernos

De eso no me acuerdo

No pasó, no pasó

[Conclusione: Thalia]

Non ricordo, non ricordo,

Non è successo, non è successo

E che ti abbia fatto le corna

Non mi ricordo di questo

Non è successo, non è successo