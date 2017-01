Teresa De Sio canta Pino Daniele nel nuovo album: titoli canzoni e audio

In data 13 gennaio 2017 è uscito per Sosia&Pistoia (distribuzione by Universal Music), Teresa canta Pino, album della cantautrice e scrittrice napoletana Teresa De Sio, contenente cover delle canzoni del compianto amico e collega Pino Daniele, disponibile nei negozi nel formato CD e digitale, ma anche nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Prodotto dalla Stessa De Sio con la collaborazione di Carlo Gavaudan e Luisa Pistoia, il progetto include quindici reinterpretazioni dei brani più significativi del cantautore partenopeo, alcuni tra i suoi pezzi storici, aggiungendo le sue classiche sonorità folk-rock e quindi donandogli nuova linfa, senza tuttavia stravolgerli.

Registrato presso il Sunrise Studio di Roma, Teresa canta Pino è stato artisticamente prodotto da Sasà Flauto ed include una nuova canzone firmata dall’interprete e battezzata O jammone, che significa “il capo”, si, perché per lei Pino Daniele era il più grande artista napoletano.

C’è da aggiungere che alla realizzazione dell’opera, ha partecipato anche il cantautore romano Niccolò Fabi sulle note della nona track “Un angolo di cielo”, mentre nella traccia conclusiva “Napule è”, ha preso parte il coro dei ragazzi dell’Istituto Melissa Bassi di Scampia.

Appena dopo la copertina frontale, nella quale Pino “il cantore per eccellenza, che con la sua voce sveglia il mondo” è il gallo, mentre lei la gallina, trovate i titoli di tutte le canzoni ed un paio di link per accedere all’audio delle stesse.

Tracklist Teresa canta Pino – Teresa De Sio album (Reperibile su Amazon nelle versioni: audio CD – Download Digitale)

’O Scarrafone Bella ‘mbriana Je so’ pazza (Je so’ pazzo) Lazzari felici Serenata a fronn’ e limone Quanno chiove ’O Jammone Notte che se ne va Un angolo di cielo Fatte ‘na pizza Chi tiene ‘o mare Ninnananinnanoè Tutta n’ata storia Alleria Viento Napule è

Streaming audio: le sedici canzoni incluse nel disco, sono ascoltabili gratuitamente nelle principali piattaforme streaming. Per accedere all’audio cliccate su uno dei due seguenti link: su Deezer – su Spotify.













