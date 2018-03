Tedua tour 2018: le date dei concerti e dove acquistare i biglietti

Tedua, uno dei fenomeni del momento, a maggio effettuerà il suo tour 2018 di cui si conoscono le prime due date, che avranno luogo a Roma e Milano a maggio.

Il 24enne rapper genovese Mario Molinari, aka Tedua, che sta meravigliando la penisola con il suo inconfondibile stile e con il disco Mowgli, uscito il 7 marzo debuttando in vetta alla classifica FIMI, ha programmato le prime due tappe del Mowgli tour 2018, ma immagino che nelle prossime settimane ne verranno aggiunte delle altre.

Essere presente ad uno dei suoi concerti, significa ascoltare dal vivo le nuove canzoni incluse nel disco, come ad esempio i singoli che ne hanno anticipato l’uscita “La legge del più forte” (certificato Platino) e “Burnout”, nonché il terzo estratto Acqua (Malpensandoti).

I biglietti sono in prevendita da qualche giorno ed è facile prevedere il tutto esaurito, quindi se vi piace questo artista, è il momento giusto per ottenere il vostro tagliando d’ingresso che vi consentirà di assistere ad uno dei live in calendario.





Di seguito trovate ulteriori info sulle date e qualche dritta su dove reperire i tickets.

Tedua tour 2018 – Le date dei concerti

12 maggio 2018 a Milano – Fabrique (sito in Via Fantoli, 9, 20138) – Ore 21.00

– Fabrique (sito in Via Fantoli, 9, 20138) – Ore 21.00 19 maggio 2018 a Roma – Orion (sito in Viale J.F. Kennedy, 52, 00043 CIAMPINO) – 22.30

Biglietti

Salvo sold-out, i tagliandi d’ingresso sono disponibili su TicketOne al prezzo di 23 euro. In caso di tutto esaurito vi consigliamo l’affidabile Viagogo.















