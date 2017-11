Tedua: guarda il video del nuovo singolo “La legge del più forte” + testo

Il giovane rapper di Cogoleto, Tedua, in data 16 novembre ha rilasciato il nuovo singolo prodotto da Chris Nolan e battezzato “La legge del più forte”.

L’emergente rapper ligure classe 1994, ha anche scritto questo nuovo pezzo, trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 17 novembre 2017.





La legge del più forte è stato anticipato dal teaser “Il disco della giungla”, nato da un racconto di Tedua e Chris Nolan, produttore e direttore artistico del nuovo singolo, che in pochi giorni è diventato abbastanza virale.

Da un comunicato stampa di Claudia Attanasi (Sony Music Italy):

In questa giungla di omologati, solo il vero Mowgli sopravvive. In un mondo fatto di speranze infrante e tappe bruciate, nasce la necessità di affermarsi, di ottenere risultati e di distinguersi. Tedua non vuole proclamarsi il più forte, ma vuole semplicemente esporre una sua visione, intima e personale, della vita in periferia in cui le persone si ritrovano abbandonate a se stesse e l’unica via d’uscita è quella di lottare con tutte le proprie forze.

Il video ufficiale è disponibile da lunedì 20 novembre, è stato diretto da Federico Merlo ed è possibile vederlo nel canale Youtube del rapper cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire il testo.

La legge del più forte – Tedua – Testo ( Download)

Check, check

Mowgli, Demo

Te-Tedua

Gang, gang

Primo album

(Hahahah)

Yeeahh, Tedua

Chris Nolan

(I più forti siamo noi)

Ni-no, ni-no

Pam-pam-pam-pam-pam-pam

Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pah

Quando mi hai detto che vali

Ho detto che: “tira fuori i co*lioni”

No, non intendevo tu ti presentassi con quei mentecatti dei tuoi soci

Molly nel bicchiere

Mowgli, mo che il mondo gira muoviti a vedere da ogni prospettiva

Per la giungla sputa bacche velenose non palle di cocaina

Lucky Tedua perché è fortunato

Ho il naso fratturato però ho fatturato

Più che un rapper sei un reseller e non ce ne servirebbe un altro

Dentro la strada non stana la tigre

Vice tenente che tiene il fucile

Ricetrasmittente al mittente

Metti che ho in mente un piano per fuggire

Spara

Dormi con i morti in bara

Non mi raddoppi e cala

Quella tua cresta da testa di ca**o

Me lo diceva la scena l’altr’anno

Ora si aspetta al cancello le chiavi

Vengo da Zena il cartello, no quello di Cali

Per i fratelli che fanno bordelli con gli assistenti sociali

Dentro la giungla non giurare

Giuda che scusa c’è

Sono il più fatto e lo colgono dando il contatto

Tra me e te

Plug, plug, plug, plug

Compasso con passa giro quando medio tre

Wooooh

Dentro la Benz pieno di euro che spendo

Prendo quel che mi occorre, non correre lento

Non ho un controllo elettronico

Fra’ se li faccio vado in elicottero

Ma per adesso mi vuoi multare all’eccesso

Verso il successo a duecento

Roccia ti credi Suburra

Un giorno e l’altro in Gomorra

Da minorenni sul pullman

Portando weeda alla gita di scuola in coda, ancora, con la la colla in gola per quanto impastata, sai che l’ho piazzata, la tua crew si accolla tipo cozza cotta, presa da una scema sfegatata

“Pronto? Halo, Con chi hablo?”

Non è il diablo, yo soy Mario (Tedua)

L’italiano, pizza e mafia ma fai il bravo

Milano, la giungla, Bosco Verticale, una scimmia nell’ombra non si può arrampicare

Questo scatena uno scompenso nella catena alimentare

Circonvallazione, recinzione, per la precisione è una restrizione nei quartieri in cui l’istituzione lascia gli abitanti alla legge del più forte

Non tagliano l’erba nei campi da calcio, ma quella nelle piazze di spaccio

Te che non spacco non devi mai dirlo

Più drill di Rafiki il mandrillo

Tedua

Dentro la giungla non giurare

Giuda che scusa c’è

Sono il più fatto e lo colgono dando il contatto

Tra me e te

Plug, plug, plug, plug

Compasso con passa giro quando medio tre

Wooooh

Dentro la Benz pieno di euro che spendo

Prendo quel che mi occorre, non correre lento

Non ho un controllo elettronico

Fra’ se li faccio vado in elicottero

Ma per adesso mi vuoi multare all’eccesso

Verso il successo a duecento

















