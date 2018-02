Tedua – Burnout è il nuovo singolo prodotto da Chris Nolan: audio e testo

Burnout è il titolo del nuovo singolo del rapper Tedua, ancora una volta prodotto da Chris Nolan, disponibile in streaming e digitale dal 2 febbraio 2017.

Dallo stesso giorno, il nuovo brano del "re della giungla urbana", viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.









Dopo il successo del certificato Oro “La legge del più forte“, senza considerare ad esempio Wasabi 2.0, fortunato singolo estratto dall’altrettanto fortunato album “Orange County California”, il rapper genovese classe 1994 rilascia il secondo tassello della nuova era discografica, che al momento non ha ancora una release date.

“La legge del più forte”, il primo capitolo del progetto, ha dato il via al viaggio di un Mowgli moderno, che vuole sopravvivere e conquistare la giungla urbana.

Il nuovo capitolo “Burnout” è una scarica elettrica di emozioni dove il rap viene utilizzato da Mario Molinari, in arte Tedua, al fine di trasmettere la sua visione del mondo, di raccontare la sua Genova e il suo bisogno di rivalsa, per affrontare la rabbia e condividerla. Come recita un comunicato stampa di Claudia Attanasi (Sony Music Italy).

L’intro porta l’ascoltatore in un’atmosfera oscura, a tratti ansiogena, in cui i suoni cupi della giungla notturna scivolavano verso un flow fuori dal comune. L’esercizio di stile, il modo irripetibile di incastrare e chiudere le rime e la capacità di creare immagini d’impatto, sono tra le caratteristiche principali che lo contraddistinguono.

In attesa del video musicale, cliccando sulla cover in basso, accedete all’audio su Spotify. A seguire le parole che compongono questo pezzo.

Burnout testo – Tedua (Download)

Esco col disco a marzo e ti ammazzo alla Ciro Di Marzio*

Tedua è in tele, in braghe di tela come un talebano

Parlaci in codice a un complice, cannabinoidi con polvere

Pensavi fossimo schiavi dentro al sistema fatto per soccombere

Gua-rda ‘sta Goyard** fra’ è una corsa al nogra*** e qua gatta ci cova

Se sei sotto i sos-petti dei de-tec-tive Conan

Roccia nevica, dai il crack evita, fa crack l’etica

Fans club stra-tegica “Shut the fuck up”, spegnila

Ogni roccia in zona farà scuola a tutti, tracolla Gucci

Porti la droga nascosta dentro agli astucci, non è da astuti

Il giorno che muoio, diventa vedova Genova

Voglio una mimetica ermetica, in metrica

Sposto te nel dimenticatoio.

Mowgli nel game stop, fuori fa freddo

Infamano i miei, come ti sei permesso?

A palla nell’auto su quella burnout way

È palla canestro (seh)

Se il mio fra’ ammette di smettere prende la bamba e la lancia nel cesso

Tutta Genova ha liane, filigrana a cerbottana

Uno dell’arma ha un arma e allarma

La giungla la sa lunga sul chi accusare

Homie non fot*i con Tedua

Nell’aria lo si sentiva

Fre’ sui social se ne parlava

Mentre in piazza già si sapeva.

Jet privato dirottato sul Pentagono

Attentato all’abitacolo addestrato a dar spettacolo

Rom-po ogni ostacolo, che fai? Non hai un vocabolo

Parli di flow, contro Tedua ten-ta con un ten-tacolo

Allevo un allievo alieno che alleno nascosto nel fieno

Fre’ niente meno che me dal futuro, l’incarico (yeah)

È tornato per avvisarmi di far sul serio

O vedremo una scena di rapper con le pezze al culo

Messe nel tubo di scarico (con tutto il rispetto)

Chiamo il mio album Mowgli non per Marra o PNL

Ma perché sono cresciuto tra bestie e belve

Senza un parente ed il suo parere

Tu contro di me non ti mettere (non farlo)

Sento il tuo socio che blatera, scanna ed accelera

Ma siete cenere con una maschera

Fre’ è così falsa che prendi e si sgretola.

* Ciro di Marzio è un personaggio della serie televisiva Gomorra.

** Goyard: casa di moda di Parigi specializzata nella pelletteria.

*** “nogra” sta a dire “Grano”, perché slang milanese si tende a porre l’ultima sillaba all’inizio della parola













