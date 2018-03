Tedua: è uscito il nuovo album Mowgli Il Disco Della Giungla: tracklist e audio delle canzoni

Da oggi è disponibile in streaming su Spotify e su Apple Music il nuovo album del rapper Tedua che si intitola Mowgli – Il Disco Della Giungla. Per acquistare l’atteso progetto, bisognerà invece attendere il 7 marzo 2018, giorno in cui sarà definitivamente disponibile via Epic Records/Sony Music.

Al suo interno un totale di quattordici inediti, tra i quali spicca “La legge del più forte” e “Burnout”, primi due singoli estratti che ne hanno anticipato il rilascio.

Versioni in commercio

Interamente prodotto da Chris Nolan, l’album è disponibile negli scaffali dei negozi nelle seguenti versioni:

il CD con le quattordici canzoni;

CD edizione Deluxe in confezione speciale, con inserto di velluto sulla copertina. La deluxe edition racchiude due tracce bonus;

CD edizione Deluxe autografato con 16 brani;

Vinile in confezione speciale a tiratura limitata autografata, con quattordici tracks;

e ovviamente nel formato digitale.

Il 2 marzo 2018 segna quindi il momento dell’attesissimo album del ragazzo prodigio, con 14 canzoni che sembrano davvero comporre un racconto nella loro interezza, in un “libro” scritto a 4 mani in modo raffinato, utilizzando parole scelte con saggezza e incastrate e manipolate alla perfezione.

Appena dopo la copertina, i titoli delle canzoni, l’audio ed i link per l’eventuale acquisto di questa nuova uscita discografica.

Tracklist Mowgli Il Disco Della Giungla

[Audio CD – CD Deluxe – Vinile – Download – Audio su Spotify]

Sangue misto 2:52 Chances (Dilla tutta) 3:31 La legge del più forte 3:07 Rital 3:23 Dune 3:37 Vertigini 3:23 Acqua (Malpensandoti) 4:21 Fashion Week 3:13 Jungle 3:26 Il fabbricante di chiavi 3:09 Burnout 2:58 Al lupo al lupo 3:19 Cucciolo d’uomo 3:43 Natura 3:19

Tracce bonus disponibili nell’edizione Deluxe

15. Bandar-Iog (Prodotta da Sick Luke) *

16. Party privato*









