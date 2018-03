Tedua & Chris Nolan – Acqua (Malpensandoti): ascolta il nuovo singolo (con testo)

Acqua (Malpensandoti) è il terzo singolo ufficiale estratto da Mowgli nuovo album del rapper genovese Tedua, disponibile in digitale e streaming dal 2 marzo e nel formato fisico dal successivo 7 marzo.

Dopo “La legge del più forte” (certificato Platino – oltre 8 milioni di streams su Spotify e oltre 6 milioni e mezzo di views del video su Youtube) e “Burnout” (oltre 2 milioni e mezzo di streams e oltre 2 milioni di views del filmato), il giovane rapper ligure torna per la terza volta in radio, perché questo pezzo è on air da venerdì 16 marzo 2018.

La settima traccia del disco (interamente prodotto da Chris Nolan, producer di fiducia di Tedua) che ha esordito in vetta alla classifica FIMI/GFK relativa agli album più venduti nella penisola, è chiaramente ispirata (nel sottotitolo ma anche nel ritornello) al celebre brano “Malpensandoti” di Dargen D’Amico, tratto dall’EP del 2010 “D’ parte prima” e dall’album “CD'” rilasciato nel 2011. Del resto Mario Molinari, in arte Tedua, non ha mai nascosto che Dargen, con cui ha collaborato (insieme a Isabella Turso, IZI & Rkomi) in “Il Ritorno Delle Stelle” è sempre stato fonte d’ispirazione.

Acqua è stata scritta dall’interprete classe 1994, come del resto tutte le 14 tracce dell’album (16 nella versione deluxe), che come se fosse un libro, racconta con i suoi “capitoli” la storia in cui il cucciolo d’uomo che affronta la giungla e si prepara a conoscere la civiltà umana, accompagnato da un flow più che mai riconoscibile.

In questo pezzo, caratterizzato da un testo a tratti sgrammaticato, egli sottolinea come in un certo senso si sentisse diverso dagli altri ragazzi, poi parla di una lite finita a pugni, del fatto che non vuole più pentirsi delle sue azioni e anche della relazione che ha avuto con una ragazza, che non lo accettava per quello che era e alla quale non piacevano i suoi amici, il che causò la fine della storia.

Per ascoltare questa e le altre tredici tracks dell’album cliccate sull’immagine, dopo la quale potete leggere le parole che compongono il brano.

Testo Acqua (Malpensandoti)

Baby lo sai non sono il tipo che andava a ballare perché

Litigavo sempre ed ero vestito male

Poi mi sentivo un rapper

Tu ti volevi sco*are uno zarro prepotente di un altro quartiere

Quando mi hanno messo i piedi in testa

Non mi sentivo affatto gangsta

Infatti ho fatto Tedua con i fari nella notte tra la nebbia

Con le nocche gocciolanti sui sedili in pelle nera

Io non porto rancore ma il cuore mio non ha più spazio

Per tenere e temere i ricordi più brutti, le sere più nere in cui sfondi e non bussi

No fra’… nuota

Non la… nota… l’onda

(Ritorna col mare dei sensi di colpa)

Prova, vola

Nolan… pilota

Piro-ette nel cielo

Pignora la casa a una madre il sistema bancario europeo

Tedua non perderti in guai

Quando mi richiami penso “Calmati”

Ti… rendi conto del male che fai

Ma poi quando la vedo

Non penso più

Non so se è lontana o vicina

Come i bimbi, la TV (yeah)

E Il male che ho dentro

Non lo sento più

E non so se è lontano o vicino

Come i bimbi, la TV

(Non lo so, non lo so, non lo so)







Baby mi sono fatto roccia

Ma su un fiore che sboccia

E ti sei accorta fossi povero e i miei amici dei balordi

Ed un rimprovero mi diedi, mettendo alle mie ruote i bastoni come freni

E così mandai tutto a pu**ane

Come una serie senza più puntate

Pensai non ti impuntare, tu puntuale

Come un rituale a ricordarmi che le palle non si fanno con le spalle palestrate

Da come vi palesate io vi sgamo e palleggiate

(Shhhh!)

Parla piano di ca**ate.

Ho bisogno che tu sappia usarmi

Non allarmarti, amarsi è come armarsi, voltarsi e contar dieci passi

Guardami le ali ferite lungo la superficie che sbatto sul vetro come Edvige*

Quando ti porto brutte notizie

Piccione viaggiatore se intercetta le notifiche

E un fra’ va in crisi d’astinenza

Ru-ba-va perché ha provato scimmia**

Tutta la city è una giungla

Se esce Shere Khan, Mowgli va in fuga***

Poi quando la vedo

Non penso più

Non so se è lontana o vicina

Come i bimbi, la TV (yeah)

E Il male che ho dentro

Non lo sento più

E non so se è lontano o vicino

Come i bimbi, la TV

(Non lo so, non lo so, non lo so, Tedua accetta)





Significato di alcune parti

* si paragona a Edvige, la civetta di Harry Potter, obbediente e protettiva nei suo confronti.

** Avere la scimmia o avere la scimmia sulla spalla è un aforisma di origine americana che deriva dalla frase “Money on one’s back”. Il detto “avere la scimmia” sta ad indicare un individuo, che sotto l’effetto di droga subisce un’importante crisi di astinenza.

*** la città è una giungla e paragona alla polizia Shere Khan, la tigre del film “il libro della giungla” che dava sempre la caccia a Mowgli, in quanto reo di essere figlio di colui il quale gli aveva ferito il muso. Mowgli è un ragazzo qualsiasi che trasporta droga.

Curiosità sul sottotitolo

Malpensandoti dovrebbe essere un gioco di parole fra l’aeroporto milanese “Malpensa” e “malpensante”, ovvero chi per natura propria, è incline a pensare male del prossimo, a interpretare nel senso peggiore le azioni e i comportamenti altrui.









