Taylor Swift: guarda il video di “End Game” feat. Ed Sheeran e Future

End Game è il terzo singolo ufficiale estratto da Reputation, fortunato sesto album in studio di Taylor Swift, pubblicato lo scorso 10 novembre.

Dopo “Look What You Made Me Do” e “…Ready for It?”, la popstar statunitense torna a promuovere il progetto con una delle tracce più interessanti del disco, se non altro perché vanta la collaborazione del rapper Future e della superstar britannica Ed Sheeran, due artisti che hanno la loro “discreta” fan base. In base a questo, non era affatto difficile prevedere che prima o poi sarebbe stato lanciato come singolo.









Il brano ruota intorno al fatto che Taylor che vuole essere l’anima gemella del suo amante, senza specificare di chi si tratti, anche se non è difficile intuire sia uno tra l’ex Tom Hiddleston (con cui è stata fidanzata nel 2016) e Joe Alwyn (molto più probabile), suo attuale fidanzato. Lei spera di continuare a stare insieme a questa persona, nonostante i tanti nemici che la circondano e le tante menzogne sul suo conto.

E’ sinteticamente questo il significato di End Game, che segna la seconda collaborazione tra la Swift e Sheeran. I due avevano infatti lavorato nella hit “Everything Has Changed” (2012) estratta dalla penultima ultima fatica discografica Red. In quel pezzo, Ed Sheeran interpretò la seconda strofa. Per quel che concerne Future, è invece la prima collaborazione, la terza in assoluto della Swift con un rapper (in precedenza Kendrick Lamar e B.o.B., rispettivamente in “Bad Blood” e “Both of Us”).

Il Video

Dall’11 gennaio 2018 è online il video ufficiale diretto da Joseph Kahn, che come la canzone, è decisamente ben fatto.

Nel filmato, la cantante & friends si recano rispettivamente a Miami (lì vediamo il rapper Future in bella compagnia, anche la Swift), Tokyo (nella parte centrale affidata al cantautore britannico, che vediamo divertirsi in sua compagnia) e Londra (festeggiamenti di fine anno in un locale, nel quale vi sono anche Sheeran e Future) e non mancano di certo riferimenti a cose e persone importanti per la cantante: la madre (numero 58 impresso sulla giacca, suo anno di nascita), una catenina con la J (dovrebbe essere l’iniziale del nome del partner Joe Alwyn), il 13 (suo giorno di nascita) e l’allusione al serpente (una sorta di soprannome dato a Taylor). E poi… feste, yacht e belle auto o per meglio dire, macchine da sogno. Ogni strofa ha quindi una location differente in questo interessante cortometraggio, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire potete leggere la traduzione in italiano e il testo completo.

End Game – Taylor Swift – Traduzione (Download)

[Ritornello: Taylor Swift & (Future)]

Voglio essere il tuo obiettivo

Voglio essere la tua giocatrice più brava (o “prima linea”)

Voglio essere il tuo A-Team (whoa, whoa, whoa)

Voglio essere il tuo obiettivo, obiettivo

[Post-Ritornello: Taylor Swift e (Future)]

Ottima reputazione, grande reputazione

Ooh, tu ed io, abbiamo un’ottima reputazione, ah

E tu hai sentito parlare di me, ooh

Ho alcuni grandi nemici (sì)

Grande reputazione, grande reputazione

Ooh, io e te faremo una grande conversazione, ah (git, git)

E ho saputo che, ooh (si)

Anche a te piacciono le ragazze cattive

[Strofa 1: Future]

Sei così fatta, non in overdose

Sono stracontento, ho bisogno di un brindisi

Facciamo di più, sono nella GHost come se stessi guidando una barca*

Ho una reputazione ragazza, che non mi precede (sì)

Sono ad un passo ogni volta che hai bisogno di me (sì)

Sono in un G5 (sì), vieni nel lato a (sì)**

Il mio è un personaggio da ragazzaccio, è quello che la gente vuole (quello che vogliono)

Lo adori, piace anche a me, perché tu sei il mio tipo (sei il mio tipo)

Mi stringi e ti proteggerò a costo della mia vita

[Pre-Ritornello: Taylor Swift e (Future)]

Non voglio toccarti, non voglio essere

Solo un’altra ex-fiamma, che non vuoi vedere

Non voglio sentire la tua mancanza (Non voglio sentire la tua mancanza)

Come avviene per le altre ragazze

Non voglio ferirti, voglio solo stare

A bere in spiaggia con te addosso a me

So quello che dicono tutti (so cosa dicono tutti)

Ma non sto cercando di giocare (o “di fingere”)

[Ritornello: Taylor Swift]

Voglio essere il tuo obiettivo (obiettivo)

Voglio essere la tua giocatrice più brava (giocatrice più brava)

Voglio essere il tuo A-Team (A-Team)

Voglio essere il tuo obiettivo, obiettivo

[Strofa 2: Ed Sheeran]

L’ho conosciuta quando ero piccolo

Ci siamo riavvicinati quando siamo un po’ cresciuti, eravamo entrambi cotti

Ho problemi e ce l’ho col mondo intero

La reputazione mi precede, di pettegolezzi sul mio conto, sono sommerso

La verità è che è più facile ignorarli, credimi

Anche quando tornavamo a litigare, non lo facevamo a lungo

E tu capisci che il bene e il male finiscono in una canzone

Con tutte le tue qualità e per come fai le cose con naturalezza

Con tutti i miei difetti, paranoie e insicurezze

Ho commesso alcuni errori e fatto delle scelte, è difficile negarlo

Ma dopo la tempesta, è nata qualcosa il 4 luglio

I nostri ultimi giorni sono stati divertenti, questa fine dei giochi è quella

Con quattro parole*** sulla punta della lingua, non le dirò mai

[Pre-Ritornello: Taylor Swift]

Non voglio toccarti, non voglio essere

Solo un’altra ex-fiamma, che non vuoi più vedere

Non voglio sentire la tua mancanza (Non voglio sentire la tua mancanza)

Come avviene per le altre ragazze

Non voglio ferirti, voglio solo stare

A bere in spiaggia con te addosso a me

So quello che dicono tutti, yeah

Ma non è mia intenzione giocare

[Ritornello: Taylor Swift]

Voglio essere il tuo obiettivo (obiettivo)

Voglio essere la tua giocatrice più brava (Voglio essere la tua giocatrice più brava)

Voglio essere il tuo A-Team (A-Team)

Voglio essere il tuo obiettivo, obiettivo

[Post-Ritornello: Taylor Swift e Future]

Ottima reputazione, grande reputazione

Ooh, tu ed io, abbiamo un’ottima reputazione, ah

E tu hai sentito parlare di me, ooh

Ho alcuni grandi nemici (sì)

Hey, grande reputazione, grande reputazione

Ooh, io e te faremo una grande conversazione, ah (git, git)

E ho saputo che, ooh

Anche a te piacciono le ragazze cattive

[Strofa 3: Taylor Swift]

Ti ho colpito in un attimo, abbiamo cercato di dimenticare, ma senza riuscirci

Ho seppellito le asce, ma tengo le mappe di dove le ho messe

La reputazione mi precede, ti hanno detto che sono matta

Giuro che non è il dramma a piacere a me, è lui che adora me

E non posso lasciarti andare, la tua mano lascia l’impronta nella mia anima

È come se i tuoi occhi fossero alcolici, è come se il tuo corpo fosse d’oro

Hai scoperto il mio bluff con tutti i miei soliti trucchi

Quindi ecco la verità che esce dalle mie labbra rosse

[Ritornello: Taylor Swift, Future, Ed Sheeran]

Voglio essere il tuo obiettivo (obiettivo)

Voglio essere la tua giocatrice più brava (io e te, i migliori)

Voglio essere il tuo A-Team (essere il tuo A-Team adesso, A-Team)

Voglio essere il tuo obiettivo (obiettivo)

Voglio essere il tuo obiettivo (oh, davvero)

Voglio essere la tua giocatrice più brava (giocatrice più brava)

Voglio essere il tuo A-Team (A-Team)

Voglio essere il tuo obiettivo (obiettivo)

* per “Ghost” (fantasma) il rapper fa riferimento all’automobile di lusso inglese Rolls-Royce Ghost, prodotta dalla casa automobilistica inglese Rolls-Royce dal 2010. Il nome della vettura, Ghost, fu scelto in onore alla Silver Ghost, prodotta dal 1907 al 1926 dalla Rolls-Royce. “Whipping” viene solitamente inteso come guida di un’auto, ma anche guida spericolata e ad alta velocità. Oltre ad essere molto potente, la Rolls-Royce Ghost è anche molto pesante e le auto molto pesanti non sono particolarmente agili o facilmente manovrabili, proprio come una barca non gira né si ferma molto rapidamente.

** Il rapper parla alla tipa del suo stile di vita, che include molti viaggi e voli, come nei jet G5. Egli vuole che la ragazza ne faccia parte, invitandola a vivere nella sua città natale: Atlanta, GA.

*** Molti fans credono che queste “quattro parole” siano “will you marry me” (“mi vuoi sposare”). Segnalo inoltre che alcune frasi frasi del pre-ritornello hanno quattro parole: “I don’t wanna be” – “Just another ex-love” – “You don’t wanna see” – “I just wanna be” – “You all over me”.

Testo End Game

[Scritto da Taylor Swift, Shellback, Ed Sheeran, Future & Max Martin – Prodotto dalla Swift, Ilya Salmanzadeh, Shellback & Max Martin]

[Chorus: Taylor Swift & (Future)]

I wanna be your endgame

I wanna be your first string

I wanna be your A-Team (whoa, whoa, whoa)

I wanna be your endgame, endgame

[Post-Chorus: Taylor Swift & (Future)]

Big reputation, big reputation

Ooh, you and me, we got big reputations, ah

And you heard about me, ooh

I got some big enemies (yeah)

Big reputation, big reputation

Ooh, you and me would be a big conversation, ah (git, git)

And I heard about you, ooh (yeah)

You like the bad ones, too

[Verse 1: Future]

You so dope, don’t overdose

I’m so stoked, I need a toast

We do the most, I’m in the Ghost like I’m whippin’ a boat

I got a reputation, girl that don’t precede me (yeah)

I’m one call away whenever you need me (yeah)

I’m in a G5 (yeah), come to the A-Side (yeah)

I got a bad boy persona, it’s what they like (what they like)

You love it, I love it, too ‘cause you’re my type (you’re my type)

You hold me down, and I protect you with my life

[Pre-Chorus: Taylor Swift & (Future)]

I don’t wanna touch you, I don’t wanna be

Just another ex-love, you don’t wanna see

I don’t wanna miss you (I don’t wanna miss you)

Like the other girls do

I don’t wanna hurt you, I just wanna be

Drinking on the beach with you all over me

I know what they all say (I know what they all say)

But I ain’t tryna play

[Chorus: Taylor Swift]

I wanna be your end game (endgame)

I wanna be your first string (first string)

I wanna be your A-Team (A-Team)

I wanna be your endgame, endgame

[Verse 2: Ed Sheeran]

Knew her when I was young

Reconnected when we were little bit older, both sprung

I got issues and chips on both of my shoulders

Reputation precedes me, in rumours, I’m knee-deep

The truth is, it’s easier to ignore it, believe me

Even when we’d argue, we’d not do it for long

And you understand the good and bad end up in a song

For all your beautiful traits, and the way you do it with ease

For all my flaws, paranoia, and insecurities

I’ve made mistakes and made some choices, that’s hard to deny

But after the storm, something was born on the 4th of July

Our past days were the fun, this end game is the one

With 4 words on the tip of my tongue, I’ll never say it

[Pre-Chorus: Taylor Swift]

I don’t wanna touch you, I don’t wanna be

Just another ex-love you don’t wanna see

I don’t wanna miss you (I don’t wanna miss you)

Like the other girls do

I don’t wanna hurt you, I just wanna be

Drinking on the beach with you all over me

I know what they all say, yeah

But I ain’t tryna play

[Chorus: Taylor Swift]

I wanna be your endgame (endgame)

I wanna be your first string (wanna be your first string)

I wanna be your A-Team (A-Team)

I wanna be your endgame, endgame

[Post-Chorus: Taylor Swift & Future]

Big reputation, big reputation

Ooh, you and me, we got big reputations, ah

And you heard about me, ooh

I got some big enemies

Hey, big reputation, big reputation

Ooh, you and me would be a big conversation, ah

And I heard about you, ooh

You like the bad ones, too

[Verse 3: Taylor Swift]

I hit you like bang, we tried to forget it, but we just couldn’t

And I bury hatchets, but I keep maps of where I put ‘em

Reputation precedes me, they told you I’m crazy

I swear I don’t love the drama, it loves me

And I can’t let you go, your hand prints on my soul

It’s like your eyes are liquor, it’s like your body is gold

You’ve been calling my bluff on all my usual tricks

So here’s the truth from my red lips

[Chorus: Taylor Swift, Future, & Ed Sheeran]

I wanna be your endgame (endgame)

I wanna be your first string (me and you, first string)

I wanna be your A-Team (be your A-Team now, A-Team)

I wanna be your endgame, endgame

I wanna be your endgame (oh, I do)

I wanna be your first string (first string)

I wanna be your A-Team (A-Team)

I wanna be your endgame, endgame

















