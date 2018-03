Taylor Swift, Delicate è il nuovo singolo: audio, testo e traduzione

Si intitola Delicate il sesto singolo di Taylow Swift estratto da Reputation, sesto album in studio rilasciato lo scorso 10 novembre, che ha primeggiato praticamente ovunque.

Molto simile al precedente “Gorgeous”, la traccia numero cinque “Delicate” è stata firmata dalla cantautrice statunitense con la collaborazione di Max Martin e Shellback, che l’hanno anche prodotta.

Anche in questa occasione si fa uso del vocoder, effetto vocale che divide la voce in accordi “e puoi suonare la tua voce su una tastiera. Quindi se suoni il pianoforte, stai suonando la tua voce. Ed è quello che sentirete all’inizio di questa canzone e poi altre svariate volte – l’abbiamo provato in studio e ho pensato che fosse molto emozionante, vulnerabile, triste, ma bello” ha affermato la popstar già lo scorso novembre.

Il sesto tassello della sesta era discografica è una delle tracce più intime del progetto e racconta la storia tra un uomo e una donna, che non andrà oltre i semplici rapporti sessuali.

Delicate rappresenta quello che succede quando incontri una persona (nella fattispecie presumibilmente Joe Alwyn, con il quale sta comunque insieme dal periodo in cui è uscita la canzone) con cui vorresti realmente avere una storia seria. A quel punto la Swift riflette su una cosa: potrebbero essere d’ostacolo a quest’eventuale relazione, le finte e malevoli voci sul suo conto?

E’ sinteticamente questo il significato del brano, che in attesa del video musicale, è possibile ascoltare nelle principali piattaforme streaming.

A seguire i testi che compongono questo pezzo.

Testo Delicate

[Intro]

This ain’t for the best

My reputation’s never been worse, so

You must like me for me…

We can’t make

Any promises now, can we, babe?

But you can make me a drink

[Verse 1]

Dive bar on the East Side, where you at?

Phone lights up my nightstand in the black

Come here, you can meet me in the back

Dark jeans and your Nikes, look at you

Oh damn, never seen that color blue

Just think of the fun things we could do

‘Cause I like you

[Pre-Chorus]

This ain’t for the best

My reputation’s never been worse, so

You must like me for me…

Yeah, I want you

We can’t make

Any promises now, can we, babe?

But you can make me a drink

[Chorus]

Is it cool that I said all that?

Is it chill that you’re in my head?

‘Cause I know that it’s delicate (delicate)

Is it cool that I said all that?

Is it too soon to do this yet?

‘Cause I know that it’s delicate

Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it?

Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it?

Isn’t it delicate?

[Verse 2]

Third floor on the West Side, me and you

Handsome, you’re a mansion with a view

Do the girls back home touch you like I do?

Long night, with your hands up in my hair

Echoes of your footsteps on the stairs

Stay here, honey, I don’t wanna share

‘Cause I like you

[Pre-Chorus]

This ain’t for the best

My reputation’s never been worse, so

You must like me for me…

Yeah, I want you

We can’t make

Any promises now, can we, babe?

But you can make me a drink

[Chorus]

Is it cool that I said all that?

Is it chill that you’re in my head?

‘Cause I know that it’s delicate (delicate)

Is it cool that I said all that?

Is it too soon to do this yet?

‘Cause I know that it’s delicate

Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it?

Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it?

Isn’t it delicate?

[Bridge]

Sometimes I wonder when you sleep

Are you ever dreaming of me?

Sometimes when I look into your eyes

I pretend you’re mine, all the damn time

‘Cause I like you

[Chorus]

Is it cool that I said all that?

Is it chill that you’re in my head?

‘Cause I know that it’s delicate (delicate)

(Yeah, I want you)

Is it cool that I said all that?

Is it too soon to do this yet?

‘Cause I know that it’s delicate (delicate)

‘Cause I like you

Is it cool that I said all that?

Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it?

Is it chill that you’re in my head?

Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it?

‘Cause I know that it’s delicate

Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it?

(Yeah, I want you)

Is it cool that I said all that?

Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it?

Is it too soon to do this yet?

Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it?

‘Cause I know that it’s delicate

Isn’t it delicate?