Takagi & Ketra: ascolta Amore e Capoeira feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston (con testo e traduzione)

Takagi & Ketra, il duo di deejay e producer che non sbaglia un colpo, vi presentano il nuovo singolo “Amore e Capoeira”, questa volta con la voce della cantautrice palermitana Giusy Ferreri e del rapper e cantautore americano di origine giamaicana Sean Kingston.

La nuova ed estiva canzone, è disponibile nelle piattaforme streaming e nei negozi digitali dal 1° giugno 2018, giorno dal quale viene anche trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Dopo gli straordinari successi dei precedenti “L’esercito del selfie” e “Da sola in the night”, la coppia delle meraviglie sforna questa nuova produzione, che sta già facendo faville nelle classifiche.

Anche in questo caso ci troviamo davanti ad un possibile ennesimo successo dei produttori, perché oltre al sempre piacevole ritmo brasiliano, il brano è impreziosito dall’inconfondibile voce di Giusy Ferreri e dalla stella americana/gamaicana Sean Kingston.

Per molti il singolo in questione sarà uno dei tormentoni dell’estate 2018, ma giudicate voi ascoltandolo su Spotify. Per accedere alla pagina dedicata cliccate sulla cover, mentre a seguire trovate le parole che lo compongono e la strofa di Kingston tradotta nella nostra lingua.

Amore e Capoeira testo e traduzione (Download)

INTRO (Sean Kingston):

Sean Kingston, Giusy

Takagi, Ketra





(Giusy Ferreri)

Avevo solo voglia di staccare, andare altrove

Non importa dove, quando, non importa come

Avevo solamente voglia di tirarmi su

Per non pensarti e poi lasciarmi ricadere giù

E allora andiamo al mare, in mezzo a un temporale

Quando la pioggia cade, cadi tu

Cercavo un mare calmo e ho trovato te

Col vento così forte, non dirmi buonanotte

Soltanto per stasera

Amore e capoeira

Cachaça e luna piena

Con me in una favela

Con me in una favela

(Sean Kingston) [incompleto e da rivedere]

Baby gyal don’t have to lie

I could see it in your eyes

You’ve been on and on for too long

Think it’s time to move on, yeah

So come roll with a weed-a weed-a

Drop top in the summer with a weed-a weed-a

roof-a-dem try high but I can come closer

with Sean King gal you now it’s ova

now flex

time to have sex

?

now flex

time to have sex

girl you know you cannot resist, no no





Traduzione

Piccola non devi mentire

Te l’ho letto negli occhi

Sei stata troppo avanti per troppo tempo

Credo sia ora di voltare pagina (o “andare avanti”)

Quindi vieni a rollare una bella canna

In cabriolet d’estate con una bella canna

?

Con Sean King tu adesso è finita

Ora flettiti

E’ tempo di far sesso

?

Ora flettiti

E’ tempo di far sesso

Ragazza, sai che non puoi resistermi, no no

(Giusy Ferreri):

Cercavo un mare calmo e ho trovato te

Col vento così forte, non dirmi buonanotte

Soltanto per stasera

Amore e capoeira

Cachaça e luna piena

Con me in una favela

Con me in una favela

Nessuno dorme

C’è il sole anche di notte

L’ho detto mille volte

Che tutto può succedere e arrivi tu

Che in cambio mi chiedi

Una notte speciale

Cercavo un mare calmo e ho trovato te

Col vento così forte, non dirmi buonanotte

Soltanto per stasera

Amore e capoeira

Cachaça e luna piena

Con me in una favela, eh eh, eh eh, eh eh

Con me in una favela, eh eh, eh eh, eh eh

Amore e Capoeira