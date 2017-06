Takagi & Ketra feat. Lorenzo Fragola e Arisa – L’esercito del selfie: audio e testo del nuovo singolo

Si intitola L’esercito del selfie il nuovo singolo di Takagi & Ketra, rilasciato nei digital store, in streming e trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 16 giugno 2017.

Il duo di producers multiplatino ha prodotto questa canzone, interpretata da due dei cantanti più amati della penisola: sto parlando di Arisa e Lorenzo Fragola.





Sono loro i vocal scelti in quest’irresistibile singolo, un brano che a mio parere è una bomba!

L’esercito del selfie vuole trasmettere il messaggio che il mondo di internet, in special modo dei social network, non è minimamente paragonabile alla realtà, quella fatta di veri sentimenti e dello stare veramente insieme, toccarsi, guardarsi negli occhi ecc.

La canzone è caratterizzata da sonorità anni ’60 remixate in chiave new vintage, ma in contrapposizione anche da un testo attualissimo e da uno di quei ritornelli che è davvero un piacere ascoltare, una vera delizia per le orecchie.

Siamo l’esercito del selfie, di chi si abbronza con l’iPhone, ma non abbiamo più contatti, soltanto like a un altro post.

Sono queste le eloquenti parole della prima parte del ritornello interamente interpretato dalla cantante genovese, che canta anche la seconda parte insieme al collega siciliano.

ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa, mi manchi nella lista delle cose che non ho.

Potremmo quindi dire che il brano in oggetto denuncia la situazione riguardo rapporti umani moderni, fatti principalmente di like, post e condivisioni, una sorta di dipendenza da internet, mentre invece stare realmente insieme, come si faceva un tempo, è tutt’altra cosa.

In attesa del video ufficiale cliccando sulla cover in basso potete ascoltare l’audio integrale su Spotify, mentre a seguire trovate le parole che compongono questo pezzo.

L’esercito del selfie testo – Takagi & Ketra feat. Lorenzo Fragola e Arisa (Download)

[Lorenzo Fragola]

Hai presente la luna il sabato sera?

Intendo quella vera, intendo quella vera

hai presente le stelle e le Torri gemelle?

Quelle che non esistono più, quelle che non esistono più

e se ti parlo di calcio, e se ti suono un po’ il banjo

dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio

ma se ti porto nel bosco

mi dici portami in centro

perché lì non c’è campo, poi vai fuori di testa come l’ultima volta.

[Arisa]

Siamo l’esercito del selfie

di chi si abbronza con l’iPhone

ma non abbiamo più contatti

soltanto like a un altro post

[Arisa e Lorenzo Fragola]

Mmm ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa

mi manchi nella lista

delle cose che non ho, che non ho, che non ho.

[Lorenzo Fragola]

Hai presente la notte del sabato sera?

Intendo quella nera, intendo quella nera

Hai presente la gente che corre in mutande?

dici che non esistono più, dici che non esistono più

e se ti parlo di sesso

carta, forbice o sasso

dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio

ma se ti porto nel parco

mi dici portami in centro

perché lì non c’è campo, poi vai fuori di testa come l’ultima volta.

[Arisa]

Siamo l’esercito del selfie

di chi si abbronza con l’iPhone

ma non abbiamo più contatti

soltanto like a un altro post

[Arisa e Lorenzo Fragola]

Mmm ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa (manchi in carne ed ossa)

mi manchi nella lista

delle cose che non ho, che non ho, che non ho.

[Arisa]

Siamo l’esercito del selfie

di chi si abbronza con l’iPhone

ma non abbiamo più contatti

soltanto like a un altro post

[Arisa e Lorenzo Fragola]

Mmm ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa (manchi in carne ed ossa)

mi manchi nella lista

delle cose che non ho, che non ho, che non ho.

















