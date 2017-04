Syria: ascolta Odiare feat. Emma + testo e live video

Il 28 aprile è uscito 10+10, un album che racchiude 20 anni di carriera della cantante romana Cecilia Cipressi, in arte Syria. Inciso con la grande Orchestra Filarmonica italiana, il disco è reperibile nel CD, in download digitale ed è inoltre possibile ascoltarlo gratuitamente nelle principali piattaforme streaming.

In scaletta sono inclusi anche brani inediti e track incise o re-incise con la collaborazione di colleghi-amici come Francesca Michielin, Paola Turci, Noemi, Ghemon ed Emma Marrone, con la quale canta il brano in oggetto, già estratto come singolo (qui il video) dall’ultima fatica discografica 10.





Le due hanno già avuto modo di duettare dal vivo sulle note di questa canzone, in occasione dell’evento “20 anni in una notte”, indetto per celebrare i primi vent’anni di carriera della cantante capitolina.

Quello svoltosi il 2 dicembre 2015 presso il Teatro Grande di Brescia, fu senza ombra di dubbio un sensazionale concerto dove, accompagnata dall’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Bruno Santori, Syria ripercorse le tappe fondamentali della sua carriera artistica, condividendo il palco con alcune amiche come Emma Marrone, Malika Ayane, Francesca Michielin, La Pina, Noemi e Paola Turci, tutte presenti nel progetto ad eccezione della Ayane. Sotto il video del duetto con Emma.

Per ascoltare la versione in studio incisa per il best of e le altre 19 tracks incluse cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate le parole che compongono la canzone.

Odiare testo – Syria feat. Emma (Download)

(Scritta da: Max Pezzali, Fortunato Zampaglione, F. De Benedettis)

[Syria]

Le quattro del mattino… le foto scorrono

e le tue pose allegre e false… si ripetono

[Emma]

Io ti ingrandisco gli occhi

vorrei capire

se tu abbia smesso mai un secondo di mentire

[Syria]

Cerchi in ogni sfumatura del tuo sguardo

per salvare anche soltanto il tuo ricordo

[Insieme]

E non mi resta altro

che odiare

per riuscire a sopportare

le vampate di dolore

nel vederti allontanare

e odiare

fino a farmi massacrare

ed ammettere l’errore

di aver speso troppo amore

che non potrà più tornare.

[Syria]

Il tuo mondo si nasconde

dentro ad un telefono

insieme alle tue insicurezze

che distruggono

[Emma]

ogni tua relazione

ogni tua storia

come ha distrutto me e mi fa saltare in aria

ogni volta che tu esci dalla stanza

e mi lasci questo senso di impotenza

[Insieme]

e non mi resta altro

che odiare

per riuscire a sopportare

le vampate di dolore

nel vederti allontanare

e odiare

per non farmi massacrare

ed ammettere l’errore

di aver speso troppo amore

che non potrà più tornare.

Odiare.

[Syria]

Le cinque del mattino… le foto scorrono

[Insieme]

e le tue pose false con lei si ripetono

io ti ingrandisco gli occhi… vorrei morire

capisco che non ti potrò mai perdonare.

[Insieme]

Odiare

per riuscire a sopportare

le vampate di dolore

nel vederti allontanare

e odiare

per non farmi massacrare

ed ammettere l’errore

di aver speso troppo amore

che non potrà più tornare

odiare

odiare

odiare

odiare

odiare

odiare

odiare.

















