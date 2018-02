I Synapson e il nuovo singolo Hide Away feat. Holly: audio, video, testo e traduzione

I Synapson sono tornati con il nuovo singolo Fade Away, nei digital store dall’11 gennaio e in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 16 febbraio 2018.

Dopo il successo dell’ultima fatica discografica “Convergence” (130.000 copie vendute e oltre 100 Milioni di streams), dalla quale venne estratto il fortunato singolo “All In You”, che consentì ai Synapson di farsi un nome anche nella penisola, i multistrumentisti transalpini Alexandre Chiere (tastiera sassofono basi e voce) e Paul Cucuron (batteria, scratch, produzione e mixing in studio) vi presentano la nuova creazione, che in poche settimane ha superato il milione e mezzo di streams e che è stata recentemente suonata dal vivo per Virgin Radio Francia. Video.









Hide Away viene interpretata dall’emergente Holly Martin ed è complessivamente un pezzo niente male ed abbastanza immediato, caratterizzato da sonorità Nu Disco, Deep House e EMD. C’è poi la bella voce di questa cantante bionda, della quale non avevo mai sentito parlare.

Il video ufficiale è stato diretto da Mary Clerté ed è veramente bizzarro: la protagonista è una biondina che presa da non so cosa, ha voglia di baciare tutti e non solo…

Il video (Spoiler)

Il filmato inizia con i Synapson che entrano in un locale, dove faranno da spettatori di quel che accadrà. L’attenzione si sposta su questa tipa ed un ragazzo che, seduti a un tavolino, si baciano appassionatamente. Sembra quasi una normale coppia, ma lui ad un certo punto si tira indietro e gesticola come a dire “nemmeno ti conosco” e esce dal locale lasciando la ragazza a “bocca asciutta”. Ora si scopre che questa tipa è a dir poco assatanata e bacia (e non solo) chiunque le capiti sotto tiro, persino un ragazzino e un anziano e se non fosse stato per l’intervento della padrona, anche un cagnolino… E nel finale… Almeno questa parte ve la risparmio. Bisogna comunque riconoscere che il videoclip, è decisamente adatto alle parole che compongono la canzone, che trovate qui sotto.

Synapson – Hide Away testo e traduzione (Download – Audio)

Testo

Oh, wherever you go you know I will follow you

You know I will run to you

Oh, the sun and the moon

It don’t matter what you do

You know I will run to you

Can’t believe in all this time I’m hurting for you

But you feel like hold on

Love [?] lift so high I’m dying for it

I’m dying for it

And I can’t let you go

Hide Away, Hide Away from me

Hide Away, Hide Away from me

Hide Away, Hide Away from me

Or you lose

Or you lose

Hide Away, Hide Away from me

Hide Away, Hide Away from me

Hide Away, Hide Away from me

Or you lose

Or you lose

If you Hide away I’ll hunt you down

And follow you to the ends of the earth

My heart beats with yours

My lungs breath with yours

You’re a piece of me

I can’t hide away

Oh, I’m under your spell

All aching and I’m fading

And nobody can see

I’m your heartbeat

You’re a part of me

Can’t believe in all this time I’m hurting for you

But you feel like hold on

Love [?] lift so high I’m dying for it

I’m dying for it

And I can’t let you go

Hide Away, Hide Away from me

Hide Away, Hide Away from me

Hide Away, Hide Away from me

Or you lose

Or you lose

Hide Away, Hide Away from me

Hide Away, Hide Away from me

Hide Away, Hide Away from me

Or you lose

Or you lose





Traduzione

Oh, ovunque tu vada sai che ti seguirò

Sai che correrò da te

Oh, al sole e alla luna

Non importa quel che fai

Sai che correrò da te

E’ incredibile che in tutto questo tempo sia stata male per te

Ma hai voglia di aspettare

L’amore che ti solleva così in alto e ti fa morire dalla voglia

Sto morendo dalla voglia

E non posso lasciarti andare

Nasconditi, nasconditi da me

Nasconditi, nasconditi da me

Nasconditi, nasconditi da me

O tu perdi

O perdi

Nasconditi, nasconditi da me

Nasconditi, nasconditi da me

Nasconditi, nasconditi da me

O tu perdi

O perdi

Se ti nascondi, ti darò la caccia

E ti seguirò fino in capo al mondo

Il mio cuore batte con il tuo

I miei polmoni respirano con i tuoi

Sei una parte di me

Non posso nascondermi

Oh, sono sotto il tuo incantesimo

Tutta dolorante e sto svanendo

E nessuno può vedere

Sono il tuo battito cardiaco

Tu sei parte di me

E’ incredibile che in tutto questo tempo sia stata male per te

Ma hai voglia di aspettare

L’amore che ti solleva così in alto e ti fa morire dalla voglia

Sto morendo dalla voglia

E non posso lasciarti andare

Nasconditi, nasconditi da me

Nasconditi, nasconditi da me

Nasconditi, nasconditi da me

O tu perdi

O perdi

Nasconditi, nasconditi da me

Nasconditi, nasconditi da me

Nasconditi, nasconditi da me

O perdi

O tu perdi

