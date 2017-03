Clean Bandit & Zara Larsson nel nuovo singolo Symphony: video ufficiale e traduzione del testo

Mentre l’ultimo singolo “Rockabye” continua ad andare fortissimo, i Clean Bandit rilasciano la nuova potenziale hit battezzata Symphony, nei digital store da venerdì 17 marzo 2017.

La band britannica di musica elettronica composta da Grace Chatto, Jack e Luke Patterson, per l’occasione ha arruolato una delle cantanti più in voga degli ultimi mesi: sto ovviamente parlando della bella e brava svedese Zara Larsson.

Nonostante quello della bionda cantautrice sia un featuring, la nuova canzone è inclusa nella tracklist (come traccia conclusiva) del secondo studio album So Good, uscito proprio il 17 marzo. Symphony non è solo nella scaletta dell’atteso progetto, ma è anche il nuovo singolo della giovane Larsson.

Questo bel pezzo è stato scritto da Jack Patterson, Ina Wroldsen, Steve Mac e Ammar Malik, mentre lo stesso Patterson e Mark Ralph hanno curato la produzione.

Il video ufficiale che accompagna la canzone, è stato diretto da Grace Chatto e Jack Patterson. Si tratta di un filmato molto semplice ma decisamente ben fatto, che vede protagonisti una coppia di innamorati. Le immagini si alternano con quelle che vedono Zara interpretare il brano su un palco, accompagnata da un’orchestra.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono Symphony.

Clean Bandit feat. Zara Larsson – Symphony traduzione (Download)

[Verso 1]

Ho ascoltato sinfonie

Prima sentivo solo silenzio

Una rapsodia per te e per me

E ogni melodia è eterna

La vita mi aveva dato false speranze

Poi sei arrivato tu e mi hai liberata

Ero da sola a cantare da sola

Ora senza di te non trovo la chiave

[Pre-Ritornello]

E ora la tua canzone suona di continuo

E sto ballando al ritmo del tuo battito cardiaco

E quando te ne sarai andato, mi sentirò incompleta

Quindi, se vuoi la verità

[Ritornello]

Voglio solo far parte della tua sinfonia

Mi terrai stretta senza mollare la presa?

Sinfonia

Come una canzone d’amore alla radio

Mi terrai stretta senza mollare la presa?

[Verso 2]

Mi dispiace se esagero

Ogni giorno che sei qui, sento di guarire

Ero a corto di fortuna

Non avrei mai pensato di provare questa sensazione

Perché continuo a sentire sinfonie

Mentre prima sentivo solo il silenzio

Una rapsodia per te e per me

(Una rapsodia per te e per me)

E ogni melodia è senza tempo

[Pre-Ritornello]

E ora la tua canzone suona di continuo

E sto ballando al ritmo del tuo battito cardiaco

E quando te ne sarai andato, mi sentirò incompleta

Quindi, se vuoi la verità

[Ritornello]

Voglio solo far parte della tua sinfonia

Mi terrai stretta senza mollare la presa?

Sinfonia

Come una canzone d’amore alla radio

Mi terrai stretta senza mollare la presa?

[Interludio]

Ah ah ah ah ah ah

Ah ah ah

Ah ah ah ah ah ah

Ah ah ah

[Pre-Ritornello]

E ora la tua canzone suona di continuo

E sto ballando al ritmo del tuo battito cardiaco

E quando te ne sarai andato, mi sentirò incompleta

Quindi, se vuoi la verità

(Oh oh oh)

[Ritornello]

Voglio solo far parte della tua sinfonia

Mi terrai stretta senza mollare la presa?

Sinfonia

Come una canzone d’amore alla radio

Sinfonia

Mi terrai stretta senza mollare la presa?

Sinfonia

Come una canzone d’amore alla radio

Mi terrai stretta senza mollare la presa?

Symphony – Clean Bandit ft. Zara Larsson – Testo

[Verse 1]

I’ve been hearing symphonies

Before all I heard was silence

A rhapsody for you and me

And every melody is timeless

Life was stringing me along

Then you came and you cut me loose

Was solo singing on my own

Now I can’t find the key without you

[Pre-Chorus]

And now your song is on repeat

And I’m dancin’ on to your heartbeat

And when you’re gone, I feel incomplete

So if you want the truth

[Chorus]

I just wanna be part of your symphony

Will you hold me tight and not let go?

Symphony

Like a love song on the radio

Will you hold me tight and not let go?

[Verse 2]

I’m sorry if it’s all too much

Every day you’re here, I’m healing

And I was runnin’ out of luck

I never thought I’d find this feeling

‘Cause I’ve been hearing symphonies

Before all I heard was silence

A rhapsody for you and me

(A rhapsody for you and me)

And every melody is timeless

[Pre-Chorus]

And now your song is on repeat

And I’m dancin’ on to your heartbeat

And when you’re gone, I feel incomplete

So if you want the truth

[Chorus]

I just wanna be part of your symphony

Will you hold me tight and not let go?

Symphony

Like a love song on the radio

Will you hold me tight and not let go?

[Interlude]

Ah, ah, ah, ah, ah, ah

Ah ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah, ah

Ah ah, ah

[Pre-Chorus]

And now your song is on repeat

And I’m dancin’ on to your heartbeat

And when you’re gone, I feel incomplete

So if you want the truth

(Oh, oh, oh)

[Chorus]

I just wanna be part of your symphony

Will you hold me tight and not let go?

Symphony

Like a love song on the radio

Symphony

Will you hold me tight and not let go?

Symphony

Like a love song on the radio

Will you hold me tight and not let go?

















