Sufjan Stevens: ascolta e guarda il video di “Mystery of Love” per la colonna sonora del film Chiamami col tuo nome (traduzione del testo)

Chiamami col tuo nome (Call Me By Your Name) è un film diretto da Luca Guadagnino, adattamento cinematografico del romanzo Chiamami col tuo nome di André Aciman, nelle sale italiane dal 25 gennaio 2018.

Nella colonna sonora (audio della soundtrack), disponibile dal 3 novembre nel formato digitale e dal successivo 26 gennaio 2018 nel classico CD, sono presenti 17 tracce di artisti vari e tre del cantautore americano Sufjan Stevens (alla prima esperienza con una colonna sonora di un film): una nuova versione di Futile Devices con pianoforte e gli inediti Mystery of Love e Visions of Gideon.









Normalmente Guadagnino seleziona personalmente le musiche per i suoi film, ma in questa occasione voleva trovare un narratore emotivo per la pellicola attraverso la musica, così ha scoperto i lavori di Sufjan e gli ha chiesto di narrare il film attraverso la prospettiva più vecchia di Elio e di registrare una canzone originale per il film. Alla fine Stevens ha contribuito con le tre citate canzoni, tra le quali il brano in oggetto, candidato all’Oscar come la migliore canzone. Per la cronaca, la pellicola è complessivamente candidata a 4 Oscar: miglior film, miglior attore a Timothée Chalamet e per la migliore sceneggiatura non originale a James Ivory.

Dal 4 gennaio è disponibile il video ufficiale che accompagna il brano, un filmato in cui si intervallano immagini tratte dal film a scene girate al Museo archeologico nazionale di Napoli.

Per vederlo cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione del testo.

Traduzione Mystery of Love – Sufjan Stevens (Download)

[Strofa 1]

Oh, per vedere senza i miei occhi

La prima volta che mi hai baciato

Senza limiti quando ho pianto

Ho costruito le tue mura intorno a me

Rumore bianco, che suono orribile

Annaspando sul fiume Rogue

Sento i piedi al di sopra del suolo

Mano di Dio, liberami

[Ritornello 1]

Oh, oh woe-oh-woah sono io

La prima volta che mi hai toccato

Oh, finiranno mai le sorprese?

Benedetto sia il mistero dell’amore

[Strofa 2]

Signore, non credo più

Affogato nelle acque vive

Condannato (o “maledetto”) dall’amore che ho ricevuto

Dalla figlia di mio fratello

Come Efestione, che è morto

L’amante di Alessandro

Ora che il mio alveo* si è prosciugato

Non troverò altro?

[Ritornello 2]

Oh, oh woe-oh-woah sono io

Scappo come un piviere**

Adesso sono incline alla miseria

La voglia sulla tua spalla mi fa pensare

[Strofa 3]

Quanto dolore posso sopportare?

Merlo sulla mia spalla

E che differenza può fare

Se questo amore è finito?

Dovrei dormire nel tuo letto

Fiume dell’infelicità

Metti le mani sulla mia testa

Finché esalerò l’ultimo respiro

[Ritornello 3]

Oh, oh woe-oh-woah sono io

L’ultima volta che mi hai toccato

Oh, finiranno mai le sorprese?

Benedetto sia il mistero dell’amore

* Parte di terreno occupata da un corso o da uno specchio d’acqua; di un fiume.

** Indica varie specie di piccoli uccelli migratori che prediligono le paludi e le zone umide.

Sufjan Stevens – Mystery of Love testo

[Verse 1]

Oh, to see without my eyes

The first time that you kissed me

Boundless by the time I cried

I built your walls around me

White noise, what an awful sound

Fumbling by Rogue River

Feel my feet above the ground

Hand of God, deliver me

[Chorus 1]

Oh, oh woe-oh-woah is me

The first time that you touched me

Oh, will wonders ever cease?

Blessed be the mystery of love

[Verse 2]

Lord, I no longer believe

Drowned in living waters

Cursed by the love that I received

From my brother’s daughter

Like Hephaestion, who died

Alexander’s lover

Now my riverbed has dried

Shall I find no other?

[Chorus 2]

Oh, oh woe-oh-woah is me

I’m running like a plover

Now I’m prone to misery

The birthmark on your shoulder reminds me

[Verse 3]

How much sorrow can I take?

Blackbird on my shoulder

And what difference does it make

When this love is over?

Shall I sleep within your bed

River of unhappiness

Hold your hands upon my head

Till I breathe my last breath

[Chorus 3]

Oh, oh woe-oh-woah is me

The last time that you touched me

Oh, will wonders ever cease?

Blessed be the mystery of love













