Succede – ascolta la Colonna Sonora Originale del Film

E’ da oggi disponibile la colonna sonora del film Succede, pellicola diretta da Francesca Mazzoleni e tratta dal romanzo omonimo best seller di Sofia Viscardi, che verrà distribuita nelle sale cinematografiche a partire dal 5 aprile 2018.

Nella soundtrack, le cui otto musiche originali sono state composte da Lorenzo Tomio, sono presenti un totale di 21 tracce, tra le quali Piccole cose di J-Ax & Fedez feat. Alessandra Amoroso (canzone utilizzata nel trailer) e il singolo portante I’ve Learned della cantautrice svedese Neimy, in radio dal 23 marzo 2018.

Questo pezzo nasce dalla collaborazione tra Sofia Viscardi ed i Chainsmokers: i tre si incontrarono nel 2016 a Milano, in occasione primo concerto di Andrew Taggart & Alex Pall. Tra i tre nacque una bella amicizia che continuò a distanza. Così lo scorso luglio si incontrarono nuovamente nel backstage dell’Ippodromo di Milano, la Viscardi racconta la sua idea per la pellicola e gli propone di produrre una nuova canzone. I Chainsmokers accettano ed iniziano a lavorare su I’ve Learned, pezzo che tuttavia non riescono ad ultimare a causa di concomitanti impegni lavorativi. La produzione del singolo portante della colonna sonora, viene quindi ultimata da Francesco Catitti, in arte Katoo (già produttore per Michele Bravi ed Elisa) ed il risultato finale è a parer mio più che soddisfacente. Disponibile anche nella versione acustica, la traccia sarà utilizzata durante il film ed i titoli di coda.





Nella tracklist davvero molto varia, c’è anche Roses, una hit del 2015 dei Chainsmokers, che in Italia venne certificata Platino. The Strokes, Kasabian, Trisomie 21, Nitro, Awolnation e Birthh, sono gli altri artisti protagonisti della colonna sonora. C’è poi “Here We Are”, una nuova canzone dei Part-time friends, duo composto da Pauline e Florent. Here We Are è la quarta traccia in scaletta nel loro nuovo album ” Born to Try”, in uscita il 30 marzo 2018. Segnalo infine I Can’t Quit dei The Vaccines, nuovo brano pubblicato lo scorso 3 gennaio come lead single del quarto album in studio Combat Sports, che vedrà la luce sempre il 30 marzo.

Qui di seguito i titoli di tutte le canzoni incluse nella soundtrack del film ed i link per ascoltarle.

Tracklist (Download – Audio: Spotify – Deezer)