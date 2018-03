Sting & Shaggy – 44/876 è il nuovo album ispirato alla Giamaica: info e tracklist

Si intitola 44/876 il primo album collaborativo tra il cantautore e polistrumentista inglese Sting e il cantante giamaicano Shaggy, il cui rilascio è fissato al 20 aprile 2018. Il disco è da poco disponibile in pre-order su iTunes.

Nei primi lavori con i Police, ma anche nella carriera solista, Sting ha spesso intrecciato ritmi giamaicani, mentre Shaggy, nato e cresciuto a Kingston, in Giamaica, è ovviamente sempre stato influenzato da sonorità caraibiche.

Sta per arrivare negli scaffali dei negozi un disco pieno di gioia, allegria e musica piacevole da ascoltare, caratterizzato ovviamente da quel tipo di sound che tanto piace a molti, me incluso.

Link Sponsorizzati









Nell’edizione standard primo attesissimo progetto di questi due amati artisti, vi saranno dodici inediti, mentre in quella deluxe tre ulteriori tracks e una nuova versione di Don’t Make Me Wait, primo fortunato singolo estratto, disponibile dallo scorso dal 25 gennaio. Cito anche il promozionale Morning Is Coming, disponibile da qualche giorno in streaming e digitale.

Il singolo portante si sta comportando molto bene nella penisola, basti pensare che da quando è uscito, è costantemente stato ai vertici dell’airplay radiofonico italiano, ma il brano ha anche debuttato in prima piazza su Billboard.

“Do not Make Me Wait”, pezzo che sprizza amore da tutti i pori per la Giamaica, come del resto l’intero disco, è anche disponibile in tre remix, uno dei quali (Dave Audé Rhythmic Radio Remix) incluso nell’album. Gli altri due remixes ufficiali sono di iLL Wayno e Tropkillaz, che hanno aggiunto un tocco brasiliano al sound caraibico della canzone, come del resto quello di Dave Audé.

L’album è stato registrato tra la Jamaica e New York insieme a vari musicisti e compositori, tra cui il leggendario Robbie Shakespeare dei Sly and Robbie.

Le sessioni sono state prodotte da Sting International e Martin Kierszenbaum, che in carriera ha scritto e prodotto canzoni per Madonna, Lady Gaga e lo stesso Sting.

Appena dopo la cover in basso, che vede i due artisti in sella sulle moto, trovate i titoli di tutte le canzoni racchiuse in questa nuova uscita discografica.





Tracklist 44/876

(Audio CD – Vinile – Download – su iTunes – Deluxe Edition)

44/876 (ft. Morgan Heritage and Aidonia) Morning Is Coming [Audio] Waiting For The Break Of Day Gotta Get Back My Baby Don’t Make Me Wait Just One Lifetime 22nd Street Dreaming In The U.S.A. Crooked Tree To Love And Be Loved Sad Trombone Night Shift

Edizione Deluxe – Tracce Bonus

13. If You Can’t Find Love

14. Love Changes Everything

15. 16 Fathoms

16. Don’t Make Me Wait (Dave Audé Rhythmic Radio Remix) [Audio]

Super Deluxe Edition

Disco Uno:

44/876 (ft. Morgan Heritage and Aidonia) Morning Is Coming Waiting For The Break Of Day Gotta Get Back My Baby Don’t Make Me Wait Just One Lifetime 22nd Street Dreaming In The U.S.A. Crooked Tree To Love And Be Loved Sad Trombone Night Shift

Disco 2:

Live at Shaggy & Friends, Kingston, Jamaica

Englishman In New York – Sting Fields Of Gold – Sting Message In A Bottle – Sting ft. Agent Sasco Don’t Make Me Wait – Sting & Shaggy Roxanne – Sting & Shaggy Intervista Cherrytree Radio a Sting e Shaggy









LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi