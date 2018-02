Guarda il video di “Don’t Make Me Wait” di Sting & Shaggy + testo e traduzione

Il musicista e cantautore inglese Sting & il cantante e rapper giamaicano naturalizzato statunitense Shaggy, per la prima volta insieme nel nuovo bel singolo “Don’t Make Me Wait”, disponibile nei digital store di tutto il mondo dal 25 gennaio 2018.

L’inedita collaborazione tra questi due amati artisti nasce per puro caso, quando la stella jamaicana invita l’ex frontman dei The Police a prender parte ad un evento benefico, che raccoglieva soldi destinati a favore dell’ospedale pediatrico della città, il Bustamante Hospital for Children. I due artisti si esibirono a Kingston, capitale della Giamaica, davanti a migliaia di persone entusiaste. Successivamente decidono di incidere qualche inedito e corso delle sessioni in studio, nasce una musica che riflette l’amore che entrambi provano per questa meravigliosa isola, nei confronti della cultura, delle persone e della sua musica.









Don’t Make Me Wait è il primo brano nato da queste sessioni (prodotte da Sting International, già al lavoro con Shaggy per hit come “Boombastic”) ed a quanto sembra, sarà incluso nell’album collaborativo “44/876“, che vedrà la luce il 20 aprile 2018. Non so voi, ma io francamente non vedo l’ora di ascoltare questo disco che promette davvero bene.

Per il progetto, i due artisti hanno convocato in studio musicisti e autori giamaicani e newyorkesi come Robbie Shakespeare, Machine Gun Funk, Dwayne “iLLwayno” Shippy, Shane Hoosong, Tyrantula, Patexx, e Dominic Miller, storico chitarrista di Sting.

Il primo assaggio è stato scritto dai due interpreti, è veramente molto carino ed è caratterizzato da quel contagioso sapore caraibico che non può non piacere.

Il video ufficiale che accompagna la canzone, che verrà presentata all’imminente Sanremo 2018, è stato girato in Giamaica ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire trovate la traduzione in italiano e le parole che compongono questo pezzo, trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dallo scorso 26 gennaio.

Don’t Make Me Wait testo e traduzione – Sting & Shaggy (Download)

[Chorus: Sting – (Shaggy)]

Don’t make me wait

(Don’t make me wait in vain), to love you

(Can’t wait to give you my last name)

Don’t make me wait in vain girl, (don’t make me wait so long girl)

Don’t make me wait, don’t make me wait

To love, to love, to love you

Don’t make me wait, don’t make me wait

To love, to love, to love you

A when me say!

[Verse 1: Shaggy]

It didn’t take me long to fall in love with your mind

And I won’t even mention the way your body perfectly designed, so fine

And judging from your outlook on life

I knew this would be more than just one night

But now I’m ready for the next level

Are you telling me you need more time?

No crime, nothing wrong with waiting a little bit

You know this is more to me than just hitting it

But you only get a love like this once in a lifetime and if this is our chance I ain’t missing it

My whole life I ain’t ever felt like this, just wanna run with it I don’t wanna fight this

I ain’t rushing you to make up your mind, just wanna to put some more quality ina we time

Come on girl!

[Chorus: Sting – (Shaggy)]

Don’t make me wait, don’t make me wait

To love, to love, to love you

(I can’t wait, no to love ya)

Don’t make me wait, don’t make me wait

To love, to love, to love you

[Verse 2: Sting]

I don’t want you think I’m rushing you

I know you like to take your time (time, time, time)

I’m already sold on the idea of you and I

Just tell me where I need to sign (sign, sign, sign)

Coz I’ve been searching for a while girl, and I know what works for me (ohh, ohh)

All I need to know if this is what you want girl, coz I’m already where I need to be

So don’t make me wait

[Chorus: Sting – (Shaggy)]

Don’t make me wait, don’t make me wait

To love, to love, to love you

(I can’t wait too long girl)

Don’t make me wait, don’t make me wait

To love, to love, to love you

(Say what?)

[Bridge: Shaggy]

You don’t wanna rush and I don’t wanna take my time

I’m putting everything on the line

They say that true love’s hard to find

I’m ready now to make you mine

[Outro]

Don’t make me wait

Baby now, baby now, don’t make me wait

Oh darlin’ stay yeah, yeah, yeah

Don’t make me wait

Baby now, baby now, don’t make me wait

Don’t make me wait!





Traduzione

[Ritornello: Sting – (Shaggy)]

Non farmi aspettare

(Non farmi aspettare inutilmente), per amare te

(Muoio dalla voglia di svelarti il mio cognome)

Non farmi aspettare invano ragazza, (non farmi aspettare così a lungo ragazza)

Non farmi aspettare, non farmi aspettare

Per amare, amare, amare te

Non farmi aspettare, non farmi aspettare

Per amare, amare, amare te

Ah quando dico!

[Strofa 1: Shaggy]

Non mi ci è voluto molto ad innamorarmi del tuo bel faccino

E per non parlare di come il tuo corpo sia perfettamente disegnato, così bello

E a giudicare dalla tua visione della vita

Ho capito subito che la nostra situazione sarebbe andata oltre una sola notte

Ma adesso che sono pronto per il livello successivo

Mi stai dicendo che ti serve più tempo?

Niente di grave, non c’è niente di male ad aspettare un altro po’

Sai che per me questo è più di una semplice avventura

Ma un amore così ti capiterà solo una volta nella vita e se questa è la nostra occasione non voglio mancare

Nella mia vita non mi è mai capitato di sentirmi così, voglio solo che questa sensazione continui senza contrastarla

Non ti sto mettendo fretta di prendere una decisione, voglio solo metterci più qualità nel tempo che trascorriamo insieme

Forza ragazza!

[Ritornello: Sting – (Shaggy)]

Non farmi aspettare, non farmi aspettare

Per amare, amare, amare te

(Non posso aspettare, non per amarti)

Non farmi aspettare, non farmi aspettare

Per amare, amare, amare te

[Strofa 2: Sting]

Non voglio tu pensi che ti stia mettendo fretta

So che ti piace fare con calma (calma, calma, calma)

Sono già affascinato dall’idea di noi due insieme

Dimmi solo dov’è che devo firmare (firmare, firmare, firmare)

Perché sto cercando da un po’ ragazza, e so quello che funziona per me (ohh, ohh)

Tutto quello che ho bisogno di sapere è se questo è ciò che vuoi ragazza, perché io non ho dubbi

Quindi non farmi aspettare

[Ritornello: Sting – (Shaggy)]

Non farmi aspettare, non farmi aspettare

Per amare, amare, amare te

(Non posso aspettare troppo a lungo ragazza)

Non farmi aspettare, non farmi aspettare

Per amare, amare, amare te

(Che cosa?)

[Ponte: Shaggy]

Non vuoi correre e non voglio fare le cose con calma

Sto facendo ogni possibile sforzo

Dicono è difficile trovare il vero amore

Adesso sono pronto per renderti mia

[Conclusione]

Non farmi aspettare

Baby ora, baby ora, non farmi aspettare

Oh, dolcezza, rimani, si, si, si

Non farmi aspettare

Baby ora, baby ora, non farmi aspettare

Non farmi aspettare!

