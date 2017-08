Steven Wilson: ascolta le canzoni nel nuovo album To the Bone

To the Bone è il titolo del quinto album in studio di Steven Wilson, uscito il 18 agosto 2017 via Caroline Records. Il disco è disponibile nel classico CD, in vinile, vinile colorato a edizione limitata, blu-ray e digitale, oltre che nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

A due anni e mezzo dal precedente “Hand. Cannot. Erase.”, il cantautore britannico classe 1967 torna alla ribalta con quest’interessante progetto, anticipato da “Pariah”, “The Same Asylum as Before”, “Song of I”, “Permanating” e “Refuge”.

To the Bone è una sorta di omaggio agli album progressive pop che hanno influenzato l’adolescenza di questo grande musicista, come per sua stessa ammissione The Seeds of Love dei Tears for Fears, The Colour of Spring dei Talk Talk e So di Peter Gabriel. Tra gli altri artisti potremmo menzionare i Pink Floyd (nella title track, dove il rif iniziale della chitarra che scandisce il tempo con l’armonica ricorda Time, ma anche in Pariah, che a sua volta ricorda Lazarus dei Porcupine Tree, rock band della quale Wilson è stato leader indiscusso), ABBA (in Permanating), Kate Bush, Alan Parson, Simon & Garfunkel, Level 42, Hue & Cry, Led Zeppelin, King Crimson, ELO, David Bowie e Prince.

I testi delle undici canzoni, spaziano da osservazioni sul fondamentalismo religioso al tentativo di fuggire dalla realtà.

To the Bone – 6:41 Nowhere Now – 4:04 Pariah – 4:44 [Video] The Same Asylum as Before – 5:14 Refuge – 6:42 [Lyric Video] Permanating – 3:35 [Video] Blank Tapes – 2:09 People Who Eat Darkness – 6:03 Song of I – 5:22 [Video] Detonation – 9:20 Song of Unborn – 5:56

CD 2 con Demo (Disco bonus incluso nell’edizione deluxe.)

1. “Ask Me Nicely (intro)” (demo) 1:42

2. “A Door Marked Summer” (demo) 7:41

3. “Pariah” (demo) 4:58

4. “People Who Eat Darkness” (demo) 5:35

5. “Refuge” (demo) 4:59

6. “The Same Asylum as Before” (demo) 5:32

7. “Ask Me Nicely” (demo) 3:53

8. “Northern Cyclonic” (demo) 3:50

9. “Detonation” (demo) 10:18

10. “Song of Unborn” (demo) 6:56

