Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz & Elvis Crespo nel nuovo singolo Azukita: audio, testo e traduzione

Steve Aoki, famoso disc jockey e produttore discografico statunitense, si cimenta in una traccia dance latina battezzata Azukita, un singolo bomba rilasciato il 2 febbraio 2018.

Questa gradevole ed estremamente ballabile canzone, è stata incisa insieme al cantante portoricano Elvis Crespo e Daddy Yankee, che non hanno di certo bisogno di presentazioni.









A loro si aggiunge il duo statunitense Play-N-Skillz ovvero Juan “Play” Salinas e Oscar “Skillz” Salinas, che oltre ad essere ottimi producer, sono anche rapper.

Dopo il recente remix di Mi Gente, hit di J. Balvin con il quale si è anche esibito ai Latin Grammy Awards, ora Aoki ci presenta questa Azukita prodotta insieme ai Play-N-Skillz, con voci di Daddy e Crespo.

Si tratta della prima canzone spagnola in assoluto di Steve, ma non sarà di certo l’ultima traccia latina. Aoki ha infatti sostenuto che sta lavorando su altri brani inediti e questo è quindi solo il primo di una serie.

A mio parere questa Azukita ha tutte le carte in regola per divenire uno dei tormentoni dei prossimi mesi, ma giudicate voi ascoltandola su Youtube cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete al testo e alla relativa traduzione nella nostra lingua.

Azukita testo e traduzione – Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz & Elvis Crespo (Download)

Hueh, hueh, hueh, hueh, hueh, hueh

¡Masivo!

D-D-D-D-DY

Elvis Crespo (play, skills)

Su-su-su-sube, Aoki

¡Multitude’!

La morena tiene algo

que me llena de sabor

y esa blanquita tiene algo

que me arranca el descontrol

[x4]

Dame 1 de azúcar

dame 2 de azúcar

dame 3 de azúcar

blanca y morena

blanca y morena

¡Multitudes!

¡Masivo!

Azukita (¡azúcar!)

Azukita (¡azúcar!)

Azukita pa’ la niña bonita

Azukita (¡azúcar!)

Azukita (¡azúcar!)

Azukita pa’ la niña bonita

Azukita

[x4]

Dame 1 de azúcar

dame 2 de azúcar

dame 3 de azúcar

blanca y morena

blanca y morena

Yo soy tu idolo, tu mayor titulo, el número 1

soy puertoriqueño, como Daddy ninguno

dame azúca, non seas mala fe,

pa’ que se mezclen a mi piel café

padre negro, madre blanca

los colores mas bacano, hee

por eso que veo a todo el mundo como un hermanos

[x2]

Llego la ria-ria-ria, se busca volunta-ria

para ir a party pa-ria oh oh oh…

[x4]

Dame 1 de azúcar

dame 2 de azúcar

dame 3 de azúcar

blanca y morena

blanca y morena

¡Multitudes!

¡Su-su-su-su-su-sube!

¡Masivo

Azukita (¡azúcar!)

Azukita (¡azúcar!)

Azukita pa’ la niña bonita (nada ma’ pa’ la’ niña’)

Azukita (¡azúcar!)

Azukita (¡azúcar!) (-zúcar, -zúcar, -zúcar-)

Azukita pa’ la niña bonita (-zúcar, -zúcar, -zúcar-)

Azukita





Traduzione

La tipa nera ha qualcosa

che mi riempie di sapore

e quella bianca ha qualcosa

che mi fa perdere il controllo

[X4]

Dammi un cucchianino di zucchero

dammi due cucchianini di zucchero

dammi tre cucchianini di zucchero

bianca e nera

bianca e nera

Zuccherino (zuccherino!)

Zuccherino (zuccherino!)

Zuccherino per la bella ragazza

Zuccherino (zuccherino!)

Zuccherino (zuccherino!)

Zuccherino per la bella ragazza

Zuccherino

[X4]

Dammi un cucchianino di zucchero

dammi due cucchianini di zucchero

dammi tre cucchianini di zucchero

bianca e nera

bianca e nera

Sono il tuo idolo, il tuo più grande titolo, il numero 1

Sono portoricano, come Daddy nessuno

dammi zucchero, non essere in malafede,

affinché si fonda con la mia pelle color caffè

padre nero, madre bianca

i loro colori sono i più fichi, hee

Per questo vedo tutto il mondo come un fratello

[X2]

E’ arrivata la ria-ria-ria, cercasi volonta-ria

per andare alla festa oh oh oh …

[X4]

Dammi un cucchianino di zucchero

dammi due cucchianini di zucchero

dammi tre cucchianini di zucchero

bianca e nera

bianca e nera

Zuccherino (zuccherino!)

Zuccherino (zuccherino!)

Zuccherino per la bella ragazza

Zuccherino (zuccherino!)

Zuccherino (zuccherino!)

Zuccherino per la bella ragazza

Zuccherino









