Steve Angello, Sam Martin – Nothing Scares Me Anymore: video, testo e traduzione

Il prossimo 27 aprile vedrà la luce il secondo album in studio di Steve Angello che si intitola Human, interessante progetto (qui la versione digitale) anticipato da Break Me Down, Dopamine feat. Barns Courtney, Freedom feat. Pusha T, I Know, Breaking Kind feat. Paul Meany, Rejoice feat. T.D. Jakes e dal brano in oggetto, tutti rilasciati il 23 aprile 2018.

Se Axwell e Sebastian Ingrosso, gli altri due tasselli degli Swedish House Mafia, stanno in qualche modo continuando a riscuotere tanto successo, la stessa cosa non si può di certo dire per Steve Angello, la cui carriera solista non è mai veramente decollata.

A oltre due anni di distanza dal disco d’esordio Wild Youth, il primo inciso senza gli Swedish House Mafia, che fece tutt’altro che faville, Angello ci riprova con questo progetto, la cui promozione spetta ora a questo singolo, interpretato dal cantautore americano Sam Martin.

Questa canzone è a parer mio molto gradevole, sia dal punto di vista sonoro che da quello vocale, vista l’impeccabile interpretazione di Martin. Anche se non ci troviamo davanti a nulla di eclatante, questo pezzo è molto interessante ed ha le potenzialità per fare bene e promuovere a dovere la seconda era discografica del dj e producer svedese. Per vedere il video ufficiale cliccate sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

Testo

[Verse]

You know even fool’s gold bring the thieves at night

Don’t know if I’ll see the morning light

It’s hard to resist then when he was here

Easy to, easy to get swept in

I found my place in the great design

Now I see the way that the humble ride

It’s hard to know you’re low when you think you’re high

Hard to see the way in the reckless life

[Chorus]

Been living in a darked out paradise

Hate to say I’ve been fooled all this time

If I don’t get out of here alive

At least you’ll always know I really tried

Go ahead and take your aim

I refuse to fight your war

Go on win the bets you made

Nothing scares me anymore

Nothing scares me anymore

[Break]

Nothing scaring, nothing scaring me

Nothing scaring, nothing scaring me

Nothing scaring, nothing scaring me

Nothing scares me anymore

[Bridge]

Life, life

[Chorus]

Been living in a darked out paradise

Hate to say I’ve been fooled all this time

If I don’t get out of here alive

At least you’ll always know I really tried

Go ahead and take your aim

I refuse to fight your war

Go on win the bets you made

Nothing scares me anymore

Nothing scares me anymore

[Break]

Nothing scaring, nothing scaring me

Nothing scaring, nothing scaring me

Nothing scaring, nothing scaring me

Nothing scares me anymore