Stereophonics: guarda il video del nuovo singolo All In One Night (con testo e traduzione)

Gli Stereophonics sono tornati con il nuovo singolo battezzato All In One Night, pubblicato il 2 agosto 2017 come primo estratto dal decimo album in studio Scream Above the Sounds, che vedrà la luce il prossimo 3 novembre.

A distanza di oltre due anni da Keep the Village Alive, certificato Oro nel Regno Unito, la rock band gallese capitanata da Kelly Jones, torna con questo progetto (in pre-order nel CD, CD deluxe, vinile, digitale standard e deluxe), la cui versione standard sarà composta da undici inediti (tutti firmati dal frontman, che li ha anche prodotti con Jim Lowe), mentre quella deluxe proporrà ulteriori sei canzoni, tra le quali la versione unplugged del brano in oggetto.

All In One Night è a mio parere un bel pezzo, che dal punto di vista del testo, racconta le vicende di un ragazzo, avvenute tutte in una notte.

E’ una storia pazzesca quella che viene raccontata attraverso questa canzone, accompagnata dall’eloquente video ufficiale disponibile dallo scorso 27 luglio.

Il filmato è stato diretto da Joseph Connor e vede protagonisti quasi assoluti, gli attori Levi Heaton & Anders Hayward.

Il filmato è stato diretto da Joseph Connor e vede protagonisti quasi assoluti, gli attori Levi Heaton & Anders Hayward.

L’una di notte

E me ne vado dal club

I miei amici fanno una festa

Ma credo di averne abbastanza

Alle due del mattino

Sicuro di essere alla casa delle feste

Incontro la coinquilina ottenendo dell’acqua

Ha un bambino nella sua pancia

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oh oh

Le tre del mattino

Sentiamo un urlo che sovrasta i rumori

Sembra che il bambino in grembo

Pensi che sia il momento di uscire

Le quattro del mattino

Sto guidando lungo la strada

Sterzo per schivare un cane sulla strada principale

E mi schianto contro il palo

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oh oh

Lei non può aspettare ancora

Devo aiutarla a venire al mondo

La polizia cerca di arrestarci

Ma poi vedono la bambina

Le 5 del mattino

Sto bevendo caffè nel reparto

Faccio 2 passi per vederla

Mi parla del padre che se n’è scappato

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Tutto in una notte

Tutto in una notte

Le sei del mattino

E ora stiamo insieme da 22 mesi

Mi ha chiesto di essere il papà

E di sposarci quando nevicherà

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Tutto in una notte

Tutto in una notte

Tutto in una notte

Tutto in una notte, una notte

Tutto in una notte

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh …

All In One Night – Stereophonics – Testo

One o’clock in the morning

And I’m leaving from the club

My friends are having a party

Kind of feel I’ve had enough

At two o’clock in the morning

Sure I’m at the party house

I meet the roommate getting some water

She got a baby in her stomach

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oh oh

Three o’clock in the morning

We hear a scream above the sounds

Looks like the baby in her belly

Thinks it’s time to come on out

Four o’clock in the morning

I’m driving all over the road

I swerve a dog on the high street

And crash into the post

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oh oh

She can’t wait any longer

I got to help her come into the world

The police try to arrest us

But then they see the baby girl

Five o’clock in the morning

I’m drinking coffee on the ward

I take a walk in to see her

Tells me ‘bout the dad that took off

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

All in one night

All in one night

Six o’clock in the morning

And now we’re 22 months along

She ask me to be the daddy

And get married when it snows

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

All in one night

All in one night

All in one night

All in one night, one night

All in one night

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oah oh

Oh oh oh oh oah oh…

















