Starley: ascolta il nuovo singolo Touch Me (con testo e traduzione + Throttle Remix)

Touch Me è il titolo del nuovo singolo della cantante australiana Starley, pubblicato il 9 giugno 2017. Dal successivo 28 luglio, il brano è disponibile nella versione Throttle Remix

Dopo il successo di Call On Me (Oro in Francia, Canada & Stati Uniti – 3 volte Platino in Australia, Belgio, Danimarca, Germania, Italia, Nuova Zelanda e Regno Unito), la cantautrice classe 1988 ci riprova con quest’orecchiabile canzone, scritta dalla stessa Starley insieme a Amel E. Larrieux, Bryce Wilson, Hector Medel & Darryl Brown.





Il brano viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 15 settembre ed è ispirato al singolo del 1995 “Tell Me” dei Groove Theory.

Sono amica di Bryce Wilson dei Groove Theory ed ho sempre amato” Tell Me”, così gli ho chiesto se potevo creare una versione del 2017. Dopo la sua benedizione sono andata in studio con il mio amico e collaboratore Hannibal Hector e l’ho riscritta ed incisa.

Per quel che concerne il significato, nel brano la cantante si rivolge ad una persona di cui si è invaghita non poco, il tipo giusto per lei insomma.

Per ascoltarlo cliccate sulla cover sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che compongono questo pezzo.

Starley – Touch Me traduzione (Download – Throttle Remix)

[Strofa 1]

Se l’energia va bene, vieni da me

Baby, toccami per bene, non sarà inutile, sì

Non posso nemmeno mentire, sto cercando di capire se

Riusciresti gestire la cosa se ti do tutta me stessa?

[Pre-Ritornello]

Hai parlato fin troppo

Quindi spero che tu non abbia intenzione di rallentare

Potresti agire come se non ci fosse nessuno nei paraggi?

Hai parlato fin troppo

Quindi spero che tu non abbia intenzione di andarci piano

Possiamo far finta di essere soli

Ragazzo, tutto ciò che devi fare, fare è

[Ritornello]

Toccarmi come io voglio

Baby, fai con calma

Farò in modo che sia piacevole per te

Ragazzo, ti lascerò a bocca aperta

Ti prometto adesso che sarò fedele

Sei il mio tipo perfetto

Quindi toccami come voglio

Toccami

Toccami

[Strofa 2]

È soltanto una questione di tempo finché non ci saremo solo noi

E l’atmosfera è proprio giusta, voglio sentire il tuo tocco

Non posso nemmeno mentire, sto cercando di capire se

Riusciresti gestire la cosa se ti do tutta me stessa?

[Pre-Ritornello]

Hai parlato fin troppo

Quindi spero che tu non abbia intenzione di rallentare

Potresti agire come se non ci fosse nessuno nei paraggi?

Hai parlato fin troppo

Quindi spero che tu non abbia intenzione di andarci piano

Possiamo far finta di essere soli

Ragazzo, tutto ciò che devi fare, fare è

[Ritornello]

Toccarmi come io voglio

Baby, fai con calma

Farò in modo che sia piacevole per te

Ragazzo, ti lascerò a bocca aperta

Ti prometto adesso che sarò fedele

Sei il mio tipo perfetto

Quindi toccami come voglio

Toccami

Toccami

[Ponte]

È soltanto una questione di tempo finché non ci saremo solo noi

Solo una questione di tempo, solo una questione di tempo

Non posso nemmeno mentire, sto cercando di capire se

Riusciresti gestire la cosa se ti do tutta me stessa?

[Ritornello]

Toccami come voglio

Baby, fai con calma

Farò in modo che sia piacevole per te

Ragazzo, ti lascerò a bocca aperta

Ti prometto adesso che sarò fedele

Sei il mio tipo perfetto

Quindi toccami come voglio, oh sì

Toccami

Toccami

Toccami come voglio

Baby, fai con calma

Lo farò bene per te

Ragazzo, ti lascerò a bocca aperta

Ti prometto adesso che sarò fedele

Sei il mio tipo perfetto

Quindi toccami come voglio

Toccami

Touch Me – Starley – Testo (Lyric Video)

[Verse 1]

If the energy’s right, just come my way

Baby, touch me so nice, won’t be in vain, yeah

I can’t even lie, I’m trying to see

Could you handle if I gave all of me?

[Pre-Chorus]

You’ve been saying a lot for a while now

So I hope you’re not planning to slow down

Would you act like there’s nobody around?

You’ve been saying a lot for a while now

So I hope you’re not planning to slow down

We can act like there’s nobody around

Boy, and all you gotta do, do is

[Chorus]

Touch me how I want you to

Baby, take your time

I’m gonna make this good for you

Boy, I’ll blow your mind

I promise now that I’ll be true

You’re my perfect type

So touch me how I want you to

Touch me

Touch me

[Verse 2]

Just a matter of time ‘til it’s only us

And the mood is so right, wanna feel your touch

I can’t even lie, I’m trying to see

Could you handle if I gave all of me?

[Pre-Chorus]

You’ve been saying a lot for a while now

So I hope you’re not planning to slow down

Would you act like there’s nobody around

You’ve been saying a lot for a while now

So I hope you’re not planning to slow down

We can act like there’s nobody around

Boy, and all you gotta do, do is

[Chorus]

Touch me how I want you to

Baby, take your time

I’m gonna make this good for you

Boy, I’ll blow your mind

I promise now that I’ll be true

You’re my perfect type

So touch me how I want you to

Touch me

Touch me

[Bridge]

Just a matter of time ‘til it’s only us

Just a matter of time, just a matter of time

I can’t even lie, I’m tryna see

Could you handle if I gave all of me?

[Chorus]

Touch me how I want you to

Baby, take your time

I’m gonna make this good for you

Boy, I’ll blow your mind

I promise now that I’ll be true

You’re my perfect type

So touch me how I want you to, oh yeah

Touch me

Touch me

Touch me how I want you to

Baby, take your time

I’m gonna make this good for you

Boy, I’ll blow your mind

I promise now that I’ll be true

You’re my perfect type

So touch me how I want you to

Touch me

















