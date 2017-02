Starley: guarda i video del singolo d’esordio “Call on Me” (testo, traduzione e remixes)

Starley Hope è un’emergente cantautrice australiana e Call On Me è il singolo d’esordio, pubblicato il 29 luglio 2016. Il successivo 23 settembre, è invece uscito l’EP con i remixes, che nello specifico include le versioni Odd Mob Remix, EDWYNN x TIKAL x Spirix Remix, Hella Remix, Raffa Remix e Ryan Riback Remix. Quello di Ryan Riback è stato indubbiamente quello che ha avuto più successo, non a caso è stato scelto per girare un secondo videoclip. Audio su Spotify di tutto il pacchetto.

Potremmo dire che con questa canzone, la 29enne Starley ha fatto centro al primo colpo: scritto con la collaborazione di Peter Wadams, aka P-Money, che l’ha anche prodotto insieme a Odd Mob, il brano le ha infatti consentito di farsi conoscere in varie parti del mondo.

Inizialmente la canzone è andata molto forte in Australia e Nuova Zelanda, per poi esplodere anche nel Vecchio Continente, conquistando il primato in Svezia e la top ten in Norvegia, Svizzera, Irlanda. Germania, Danimarca, Belgio, Austria, Scozia e UK.

I numeri parlano chiaro: 19 milioni di streams su Spotify e quasi sei del video ufficiale rilasciato lo scorso 17 agosto.

Come detto, quello di Ryan Riback, oltre ad essere stato il remix di maggior successo, è stata anche la versione che ha totalizzato numeri più interessanti ed in pochissimo tempo: oltre sette milioni di visualizzazioni del videoclip rilasciato il 18 gennaio 2017 ed oltre 239 milioni di streams su Spotify.

Call on Me è un’orecchiabile pezzo, caratterizzato da un bel messaggio di speranza: “quando non senti di ricevere quello che desideri, non demordere, devi continuare a crederci perché prima o poi il tuo sogno si avvera”.

Il video ufficiale della prima versione, è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

Cliccando sull’immagine in basso, accedete invece al secondo video, quello relativo al remix di Ryan Riback, un filmato diretto da Joseph Toman e prodotto da Isaac Rice.

A seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Call on Me – Starley – Traduzione (Download – EP con i remix)

[Verso 1]

Quando stai messo male

E le ginocchia non ti consentono di alzarti

Ti senti impotente

E guardi il cielo

Qualcuno direbbe

Di accettare il destino

Beh, se questo è il destino, allora troveremo un modo per barare

[Pre-Ritornello]

Perché, oh, oh, oh, oh, oh, diremo una preghiera

Ma, oh, oh, oh, oh, oh, se la risposta non è giusta

[Ritornello]

Sai che puoi chiamarmi

Quando hai bisogno di qualcuno

Sai che puoi chiamarmi

Quando non riesci a far smettere di cadere le lacrime

Sai che puoi chiamarmi

Mi chiami, tesoro

Sai che puoi chiamarmi

Mi chiami, tesoro

[Verso 2]

Quando sei stanco

E la strada è buia

Ti guiderò

Con il battito del mio cuore

E se i rinforzi

E l’aiuto non arrivano

Beh, allora troveremo un sistema

Per schivare un’arma fumante

[Pre-Ritornello]

Perché, oh, oh, oh, oh, oh, diremo una preghiera

Ma, oh, oh, oh, oh, oh, se la risposta non è giusta (chiedimi pure aiuto)

[Ritornello]

Sai che puoi chiamarmi

Quando hai bisogno di qualcuno

Sai che puoi chiamarmi

Quando non riesci a far smettere di cadere le lacrime

Sai che puoi chiamarmi

Mi chiami, tesoro

Sai che puoi chiamarmi

Mi chiami, tesoro

[Ponte]

Quando hai bisogno di qualcuno (Basta chiamare me)

Hai bisogno di qualcuno a cui rivolgerti (Chiamami)

Quando hai bisogno di qualcuno (Basta chiamare me)

Hai bisogno di qualcuno per asciugare le lacrime

Quando hai bisogno di qualcuno (Basta chiamare me)

Hai bisogno di qualcuno a cui rivolgerti (Chiamami)

[Conclusione]

Basta chiamare me, amore (Basta chiamare me)

Basta chiamare me, amore (chiamami)

Basta chiamare me, amore (Basta chiamare me)

Basta chiamare me, amore (chiamami)

Basta chiamare me, amore, me

Starley – Call on Me testo

[Verse 1]

When you’re low

And your knees can’t rise

You feel helpless

And you’re looking to the sky

Some people would say

To accept their fate

Well, if this is fate then we’ll find a way to cheat

[Pre-Chorus]

Cause, oh, oh, oh, oh, oh we’ll say a little prayer

But, oh, oh, oh, oh, oh if the answer isn’t fair

[Chorus]

You know you can call on me

When you need somebody

You know you can call on me

When you can’t stop the tears from falling down, d-down

You know you can call on me

Call on me, darling

You know you can call on me

Call on me, darling

[Verse 2]

When you’re weary

And the road is dark

And I’ll guide you

With the beating of my heart

And if the cavalry

And the help don’t come

Well, then we’ll find a way

To dodge a smoking gun

[Pre-Chorus]

Cause, oh, oh, oh, oh, oh we’ll say a little prayer

But, oh, oh, oh, oh, oh if the answer isn’t fair (then call on me)

[Chorus]

You know you can call on me

When you need somebody

You know you can call on me

When you can’t stop the tears from falling down, d-down

You know you can call on me

Call on me, darling

You know you can call on me

Call on me, darling

[Bridge]

When you’re, you need someone (Just call on me)

You need somebody to cling to (Call on me)

When you’re, you need someone (Just call on me)

You need somebody to dry your tears

When you’re, you need someone (You can call me)

You need somebody to cling to (Just call on me)

[Outro]

Just call on me, love (Just call on me)

Just call on me, love (Call on me)

Just call on me, love (Just call on me)

Just call on me, love (Call on me)

Just call on me, love, on me

















