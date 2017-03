Gli Stargate e il primo singolo ufficiale Waterfall feat. Pink e Sia: audio, video ufficiale, testo e traduzione

Gli Stargate, duo di produttori norvegesi composto da Tor Erik Hermansen ew Mikkel Storleer Eriksen, vi presentano il loro primo singolo ufficiale battezzato Waterfall, disponibile nei digital store dallo scorso 10 marzo.

Dopo aver prodotto una miriade di canzoni-hit per artisti del calibro di Beyoncé (Irreplaceable, Beautiful Liar con Shakira), Shakira (Try Everything per il film d’animazione “Zootopia” vincitore agli Oscar 2017), Major Lazer (“Run Up”), Rihanna (“Rude Boy,” “Don’t Stop The Music,” “Only Girl (In the World),” What’s My Name, “S&M, “Diamonds”), i Coldplay (hanno prodotto l’ultima fatica discografica dei Coldplay “A Head Full of Dreams”), Katy Perry (“Firework”), Selena Gomez (“Come & Get It” e “Same Old Love”), Fifth Harmony (“Worth It”) tanto per citarne solo alcuni, il duo ha sfornato il primo singolo tutto loro, interpretato niente di meno che da Sia e Pink.





Si tratta di un pezzo bomba scritto dagli Stargate con la collaborazione di Sia Furler, Diplo e Philip Meckseper, in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 10 marzo.

La collaborazione tra gli Stargate e la cantautrice australiana era già iniziata con la scrittura del testo di “Diamonds” di Rihanna (prodotto dagli stessi Stargate).

Il duo norvegese, Sia e P!nk hanno realizzato un singolo di chiara influenza dancehall e ad alto tasso emotivo, una canzone davvero catchy, che sta già facendo sentire il suo peso nelle Charts, italia inclusa.

Se non l’avete ancora fatto, potete ascoltare Waterfall (Audio) direttamente nel canale Youtube degli Stargate.

Il video ufficiale è stato rilasciato proprio in data odierna. Per accedere cliccate sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Waterfall – Stargate – Traduzione (Download)

[Introduzione: Sia]

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

[Verso 1: P!nk]

Oh, sono nella giungla adesso

Che hai cercato, mi sono nascosta

Usa il tuo amore, mi terrorizza così profondamente

Potresti trovarmi, perché il mio cuore batte forte, così forte

Batte velocemente, nei punti in cui mi hai toccato prima

Riesco a sentire il bruciore della mia pelle che chiede

Il ritorno delle tue adorate mani, mani

[Pre-Ritornello: Sia]

Ho perso il controllo

Remo ma stai andando troppo forte

Ma devo fidarmi del tuo flusso

Perché tesoro, sono nella tua cascata (cascata)

Oh, ho perso il controllo

E tesoro, è un sollievo sapere che

Ho te che mi tieni a galla

Quando sono nella tua cascata

[Ritornello: Sia & PiNk]

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

[Verso 2: Sia]

Tesoro, tu sei il mio ossigeno

Quando non riesco a orientarmi sulla Terra

Lo sai chi posso essere quando mi aggrappo

Anche quando la corrente è forte

[Pre-Ritornello: P!Nk & Sia]

Ho perso il controllo

Remo ma stai andando troppo forte

Ma devo fidarmi del tuo flusso

Perché tesoro, sono nella tua cascata (cascata)

Ma ho perso il controllo

E tesoro, è un sollievo sapere che

Ho te che mi tieni a galla

Quando sono nella tua cascata

[Ritornello: Sia & PiNk]

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

[Ponte: Sia & P! Nk)!]

Oh, oh, oh, oh-oh

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Cascata

Oh, oh, oh, oh-oh

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Cascata

[Pre-Ritornello: P!Nk & Sia]

Ho perso il controllo

Remo ma stai andando troppo forte

Ma devo fidarmi del tuo flusso

Perché tesoro, sono nella tua cascata (sì, sì)

Oh, ho perso il controllo

E tesoro, è un sollievo sapere che

Ho te che mi tieni a galla

Quando sono nella tua cascata

[Ritornello: Sia & PiNk]

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata, (sì, sì)

Sono nella tua cascata, (sono nella tua cascata)

Sono nella tua cascata, (sono nella tua cascata)

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Sono nella tua cascata

Stargate – Waterfall testo

[Intro: Sia]

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

[Verse 1: P!nk]

Oh, I’m in the jungle now

You’ve been seeking, I’ve been hiding out

Use your love, it scares me so deep down

You may find me, ‘cause my heart beats loud, so loud

It beats fast, in the places where you touched me last

I can feel the burn my skin it asks

For the return of your beloved hands, hands

[Pre-Chorus: Sia]

I’ve lost control

I paddle, but you’re too strong

But I gotta trust your flow

‘Cause boy, I’m in your waterfall (waterfall)

Oh, I’ve lost control

And babe, it’s a relief to know

I got you keeping me afloat

When I’m in your waterfall

[Chorus: Sia & P!nk]

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

[Verse 2: Sia]

Baby, you’re my oxygen

When I cannot find my way on Earth

You know I can be when I hold on

Even when the rapid’s strong

[Pre-Chorus: P!nk & Sia]

I’ve lost control

I paddle, but you’re too strong

But I gotta trust your flow

‘Cause babe, I’m in your waterfall (waterfall)

But I’ve lost control

And babe, it’s a relief to know

I got you keeping me afloat

When I’m in your waterfall

[Chorus: Sia & P!nk]

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

[Bridge: Sia & P!nk)]

Oh, oh, oh, oh-oh

Oh, oh, oh-oh

Oh, oh, oh-oh

Waterfall

Oh, oh, oh, oh-oh

Oh, oh, oh-oh

Oh, oh, oh-oh

Waterfall

[Pre-Chorus: Sia & P!nk]

I’ve lost control

I paddle, but you’re too strong

But I gotta trust your flow

‘Cause boy, I’m in your waterfall, (yeah, yeah)

Oh, I’ve lost control

And babe, it’s a relief to know

I got you keeping me afloat

When I’m in your waterfall

[Chorus: Sia & P!nk]

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall, (yeah, yeah)

I’m in your waterfall, (I’m in your waterfall)

I’m in your waterfall, (I’m in your waterfall)

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

















