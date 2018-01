La nuova pubblicità Volvo V60: qual è il titolo della canzone dello spot?

Anno nuovo spot nuovo: da inizio gennaio 2018 è in rotazione la pubblicità Volvo V60, quella che per intenderci utilizza come slogan “Follow Me“.

Non è un caso che lo slogan scelto sia questo: sia perché ideale per la pubblicità in oggetto, in cui vediamo l’automobile in svariati scenari, come ad invitare il telespettatore a seguirla e ovviamente ad acquistarla, sia perché ha qualcosa a che vedere con il brano che fa da sottofondo.





Prima di svelarvi il titolo della canzone spot Volvo V60, vi invito a gustarvi la pubblicità a cui potete accedere cliccando sull’immagine sottostante, giusto per vedere se riuscite ad indovinare (senza aiutini eh?). Un aiuto ve lo do’ io: è un pezzo molto recente.

Link sponsorizzati









Se seguite i talent show, in particolar modo X Factor, non avrete problemi a individuare il titolo. In caso contrario continuate a leggere.

Il brano scelto come colonna sonora è Chosen dei Måneskin, gruppo formato dal frontman Damiano David, dal chitarrista Thomas Raggi, dal batterista Ethan Torchio e dalla bassista Victoria De Angelis, che veniva dato come favorito alla vittoria della trasmissione in onda su Sky.

Per la cronaca, purtroppo per la band, ad aggiudicarsi l’undicesima edizione del talent è stato invece Lorenzo Licitra.

Ma tornando al brano, è stato scritto proprio dal cantante Damiano David e composto dal gruppo ed è stato presentato in occasione del quinto Live Show di X Factor 2017.

Lo slogan dello spot Follow Me, è quella parola che David ripete diverse volte in occasione del ritornello e nella fattispecie, verso la fine della pubblicità in oggetto.

Per ulteriori sulla canzone vi rimando all’articolo dedicato: Måneskin – Chosen: traduzione testo e video.













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi