Lo spot Lexus NX Hybrid dedicato all’arte: titolo canzone della pubblicità

Da novembre 2017 è in rotazione la pubblicità del nuovo Lexus NX Hybrid battezzato “L’arte di sapersi distinguere” (The Art Of Standing Out), riproposta anche nel 2018. Questa particolarissima campagna pone al centro dell’attenzione l’arte, i dipinti e gli artisti, facendo passare in secondo piano l’auto, cosa che forse non era mai accaduta prima.

Sviluppato dall’agenzia CHI & Partners, fedelmente al titolo, lo spot è un viaggio a bordo di questa macchina, nel quale la fanno da padrone riferimenti ad alcune delle opere più famose di artisti europei come Girasoli di Vicent van Gogh, Nighthawks di Hopper e la “Ragazza con l’orecchino di perla” di Johannes Vermeer. Le altre opere: Balloon Dog di Jeff Koons, Composition A di Piet Mondrian e Bagnanti ad Asnières (Une baignade à Asnières) del pittore francese Georges Seurat.

Lo scopo di questa curatissima campagna, è quello di celebrare il design di quest’automobile, le sue linee pulite, eleganti: quest’auto di lusso, poteva anche essere stata disegnata da uno di questi artisti.

Ma qual è il titolo della gradevole canzone che fa da sottofondo alla pubblicità Lexus NX Hybrid? Questa volta non vi chiedo di indovinarla perché è impossibile. Versione dello spot da 45 secondi.





Si tratta di un brano creato appositamente per lo spot da Dave Goulding per Wake the Town e non ha un vero titolo, ma quello della campagna denominata The Art Of Standing Out. Il nome della cantante non sono purtroppo riuscito a trovarlo.