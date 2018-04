Spot Hyundai Tucson XPLUS : titolo canzone della pubblicità

Da febbraio 2018 è in rotazione la pubblicità della Hyundai Tucson 1.7 CRDi XPLUS battezzata “Immagina il tuo prossimo SUV“, quella che mette in risalto il nuovo motore CRDi da 141 cv, con Android Auto e Apple CarPlay, 2WD e 4WD.

Andato in onda anche a marzo e aprile, lo spot ha un brano di sottofondo veramente gradevole ed immagino che abbia incuriosito molti di voi.

Non è molto difficile indovinare il titolo della canzone che fa da colonna sonora allo spot, che è possibile vedere nel canale Youtube Hyundai cliccando sull’immagine.

Il brano si intitola She’s on My Mind ed è del cantautore britannico JP Cooper, che l’ha rilasciato il 21 luglio 2017 come quarto singolo estratto dal disco d’esordio Raised Under Grey Skies, pubblicato il successivo 6 ottobre.

In Italia, il singolo è stato certificato disco d’oro dalla FIMI. Di questa canzone ne parlammo qui: JP Cooper – She’s On My Mind: traduzione testo, video, remixes.