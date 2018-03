Lo spot della Nuova Citroën C4 Cactus: titolo canzone pubblicità “Super Papà”

E’ in rotazione da marzo la pubblicità della nuova Citroën C4 Cactus il cui claim è “la tua vita è già abbastanza frenetica? Nuova Citroën C4 Cactus, con sospensioni Progressive Hydraulic Cuschions Cy Citroen“.

Denominato “Super Papà“, lo spot 2018 ci mostra la vita frenetica di un padre come tanti: velocissima prima colazione in famiglia (che fanno tutti eccetto lui), poi si parte a bordo di quest’automobile per accompagnare i figlioletti a scuola (con la tazza di caffè sul tetto dell’auto, che non si rovescia per merito delle sospensioni) e poi si va al lavoro e finalmente, mentre si avvia in ufficio, ci si può bere il caffè, ma ooops, ha con se anche lo zaino della figlia… che sbadato!

E’ sicuramente una pubblicità abbastanza realistica e che fa venire il sorriso quella di questa nuova automobile, ma qual è il titolo della canzone che fa da colonna sonora e chi la canta?





Prima di svelarvelo, provate a indovinare voi vedendo o rivedendo lo spot. Per accedere al video cliccate sull’immagine.

Il brano si intitola “All in all” ed è dei Superjava, emergente e indipendente gruppo francese.







La traccia è stata originariamente rilasciata nel 2016, ma in occasione di questo spot, si è scelto di ripubblicarla.

Audio su Youtube – Download.











