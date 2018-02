Lo spot “San Valentino 2018 con Baci Perugina” con Emma Marrone: qual è il titolo della canzone?

E’ in rotazione da fine gennaio 2018 il nuovo spot Baci Perugina, che in occasione del San Valentino 2018 ha scelto la cantautrice fiorentina Emma Marrone come testimonial.

Baci Perugina sceglie ancora una volta il linguaggio della musica per celebrare la festa degli innamorati e quest’anno, è stata Emma a firmare i cartigli più romantici tutti da collezionare.









Questo San Valentino dichiara il tuo Amore con Baci Perugina, partecipa al concorso su baciperugina.it… se sarai fortunato potrai anche incontrarmi di persona. Buon San Valentino e buona fortuna! (scusate ma adesso me lo posso mangiare? Ok…)

Queste le parole dell’amata cantante nella pubblicità Baci Perugina 2018. Si perché oltre a firmare i cartigli, vi invita a partecipare a un concorso denominato “Autografi D’Amore di Emma Marrone” valido dal 22/01/2018 al 25/02/2018, tramite il quale potreste essere tra i 5 fortunati che incontreranno dal vivo la cantante!

Come partecipare al concorso instant win?

Tutti i maggiorenni che entro il 25 febbraio acquisteranno almeno 1 confezione di Baci Perugina e conserveranno il documento di acquisto, potranno partecipare al contest. Per tentare la fortuna bisogna andare qui, iscriversi o effettuare il login, compilare il form con i dati dello scontrino, data e giorno, numero documento di acquisto, ora e minuto di emissione, importo totale comprensivo dei decimali. Scoprirete subito se incontrerete Emma di persona.

Il premio include: viaggio di andata e ritorno; pernottamento di una notte in camera doppia per due persone; in albergo di almeno 3 stelle; trasporto dall’albergo al luogo dell’incontro con Emma e ritorno. L’incontro potrà avvenire in Italia tra il 1/05/2018 e il 31/11/18.

I fortunati dovranno inviare tramite raccomandata, lo scontrino vincente insieme al numero di telefono entro e non oltre sette giorni dalla vincita a: Concorso “Baci Perugina Autografi d’Amore 2018″c/o Winning Srl – Via Settala 16 – 20124 Milano. L’estrazione finale dei premi avverrà entro il 30 maggio 2018 ed i vincitori saranno avvisati tramite messaggio ed e-mail. Anche se non sarete tra i vincitori non buttate lo scontrino, in quanto entro il 30 maggio 2018, verrà effettuata l’estrazione finale di recupero (riassegnazione di eventuali premi non vinti o non convalidati durante l’instant win). Il regolamento.

Ma qual è il titolo della canzone della pubblicità? Vi dico subito che è un pezzo nuovissimo uscito ad inizio gennaio. Prima di svelarvelo, potete vedere o rivedere lo spot cliccando sull’immagine sottostante.

Nello spot vediamo la cantante che in una sala prove, trova vari indizi che la portano a un “tesoro” pieno zeppo di cioccolatini. Alla fine se ne divorerà uno…

Il titolo del brano è L’Isola, è stato rilasciato il 5 gennaio e viene ovviamente interpretato da Emma. Il singolo porta la firma di Roberto Angelini, Gigi Canu e Marco Baroni ed ha anticipato l’uscita del quinto album in studio “Essere Qui” uscito il 26 gennaio 2018. Ulteriori informazioni sulla canzone:









