Spot 3 Unlimited 60: titolo canzone della pubblicità

Da qualche giorno è in rotazione la pubblicità 3 Unlimited 60, quella che recita “nessuno quando nasce pensa che i serpenti siano pericolosi, che solo le femmina amano le Barbie, che i maschi non piangono mai e che i pesci non sanno parlare. Siamo nati per sognare, per sfidare l’impossibile. Dimentica quello che sai, che hai visto o pensato finora. Via le regole, le formule, prova a immaginare tutto da zero, reinventare il domani, a guardare con occhi nuovi il mondo, un mondo dove dietro ogni angolo c’è una nuova avventura e un nuovo potenziale, perché noi siamo nati senza limiti. Tre Unlimited Giga e Minuti“.

Realizzato dalla Wham Agency, lo spot immagina un universo digitale, promuovendo l’offerta con giga e minuti illimitati con le nuove soluzioni Free e All-In Power, rispettivamente al costo di 39 e 19 euro mensili.

Ma qual è il titolo della canzone che fa da colonna sonora alla pubblicità? A quanto sembra, dopo svariati mesi di Lonely Boy dei The Black Keys, la compagnia telefonica ha deciso di cambiare la musica di sottofondo per i suoi spot, quindi il brano che adesso vi svelerò, che è comunque molto celebre, potrebbe essere utilizzato anche per le future campagne pubblicitarie..

Il titolo del famoso brano è Personal Jesus ed è dei Depeche Mode, electronic band britannica capitanata da Dave Gahan.

Personal Jesus è stato pubblicato il 29 agosto 1989 come primo singolo estratto dal settimo album in studio Violator, uscito il 19 marzo 1990. Nel lato b del singolo era presente il brano Dangerous.

Scritto da Martin Gore e prodotto dal gruppo con la collaborazione di Mark Ellis, in arte Flood, questo pezzo è stato certificato Oro in Italia e Stati Uniti d’America.

L’autore Martin Gore, ha detto che “è una canzone riguardo all’essere un Gesù per qualcun altro, qualcuno che ti dia speranza e importanza”.

Il video ufficiale è stato diretto da Anton Corbijn ed è ambientato in un ranch presso Almería, Spagna. Nel filmato i Depeche Mode cantano in quello che sembrerebbe essere un bordello, accompagnati da prostitute.

Di cover ve ne sono state parecchie e quelle più rilevanti sono di Johnny Cash (2002) e dei Marilyn Manson (2004). Anche la nostra Arisa, nel 2012 ha avuto modo di interpretare nel suo tour una versione alternativa del brano (presente anche nell’album dal vivo Amami Tour).

