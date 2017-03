Amy Lee: ascolta il nuovo brano “Speak To Me” per la colonna sonora del film “Voice from the Stone” (con testo e traduzione)

Voice from the Stone è il nuovo film thriller soprannaturale diretto dall’esordiente Eric D. Howell e scritto da Andrew Shaw, tratto dal romanzo omonimo (La Voce Della Pietra) del nostro Silvio Raffo.

La pellicola, che tra i protagonisti vede Emilia Clarke (Verena), verrà distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 28 aprile 2017, in Germania dal 6 giugno ed in UK dal 28 luglio. Non è invece chiaro quando potremo vederla anche nella penisola. Qui il trailer in inglese.





Voice from the Stone è ambientato negli anni ’50, e segue le vicende dell’infermiera Verena che deve seguire Jacob (Edward George Dring), un ragazzino che ha smesso di parlare a causa del trauma scaturito dalla morte della madre e da un altro oscuro motivo…

Dopo questa dovuta premessa, spendiamo qualche parola sul singolo portante della colonna sonora battezzato Speak To Me, una bellissima canzone interpretata da Amy Lee, voce degli Evanescence.

Il brano è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di Michael Wandmacher (che ha anche composto la colonna sonora originale) ed avremo modo di ascoltarlo nei titoli di coda del film.

Bella anche se tristissima la nuova canzone, magistralmente interpretata da Amy, la cui performance è ineccepibile.

Siete curiosi di ascoltarla? Potete farlo cliccando sulla copertina in basso, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

Amy Lee – Speak To Me traduzione (Download)

Sei ancora, il mio amore

Tornerò da te

Per quanto ti senti lontano da me

Non sei solo

Ti aspetterò sempre

E sarò sempre lì a guardarti

Parla con me, parla a me, parlami …

Non posso mollare

Sei ogni parte di me

La distanza che ci separa è solo un sogno

Non sarai mai solo

Ti aspetterò sempre

E sarò sempre lì a vegliare

Siamo separati da un respiro (o “siamo distanti un respiro”), amore mio

Che terrò dentro fino a quando torneremo insieme

Mi senti chiamare il tuo nome

E parla solamente, parla con me, parlami, parla …

Ti sento scorrere dentro me

Tra queste mura continuo a sentire il tuo cuore che batte

E niente in questo mondo può impedirmi

Di svegliarmi ascoltando te

Siamo separati da un respiro, amore mio

Che terrò dentro fino a quando torneremo insieme

Mi senti chiamare il tuo nome

Basta crederci e parlare, parlare con me, parlare con me …

Sei ancora, il mio amore

Tornerò da te…

Speak To Me – Amy Lee – Testo

Be still, my love

I will return to you

However far you feel from me

You are not alone

I will always be waiting

And I’ll always be watching you

Speak to me, speak to me, speak to me…

I can’t let go

You’re every part of me

The space between is just a dream

You will never be alone

I will always be waiting

And I’ll always be watching

We are one breath apart, my love

And I’ll be holding it in ‘till we’re together

Hear me call your name

And just speak, speak to me, speak to me, speak…

I feel you rushing all through me

In these walls I still hear your heartbeat

And nothing in this world can hold me back

From waking through to you

We are one breath apart, my love

And I’ll be holding it in ‘till we’re together

Hear me call your name

Just believe and speak, speak to me, speak to me…

Be still, my love

I will return to you…

















